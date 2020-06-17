جومانا مراد تهنئ بيومي فؤاد بعيد ميلاده

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:11 م
بوابة الفجر
رشا عادل
حرصت الفنانة جومان مراد، على تهنئة الفنان بيومي فؤاد بعيد ميلاده، من خلال نشر صورة جديدة لها برفقته هو النجمة بسرا، على خاصية الأستوري، عبر حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق جومانا، على الصورة قائلة:"كل سنة وانت طيب يارب ياحبيبي وبصحة وخير وسعادة ونجاح".

يذكر أن آخر أعمال جومانا مراد، مسلسل "خيانة عهد" الذي شاركت به خلال السباق الرمضاني 2020 المنقضي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم النجمة يسرا وسلوى عثمان وبيومي فؤاد وخالد أنور وحلا شيحة هنادي مهنى ومصطفى درويش.

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