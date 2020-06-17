ربيع ياسين ينصح فايلر بالبقاء في الأهلي
الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:04 م
مصطفى صابر
صرح المدير الفني لمنتخب الشباب ولاعب الأهلي السابق ربيع ياسين ، على ملف تجديد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في القلعة الحمراء.
وخلال تصريحات خاصة في برنامج "نمبر وان" قال ربيع ياسين : "فايلر لو رحل هو الخسران فالأهلي هو صانع النجوم وصانع المدربين على مدار تاريخه".
وأضاف: "كل مدرب بيجي الأهلي بيحقق بطولات وبيصنع اسم كبير، فالأهلي مثلما يصنع اللاعبين فهو يصنع المدربين".
وأختتم: "لو فايلر رحل من الأهلي سيخسر الملايين من الجماهيرالأهلاوية التي تدعمه وتشجعه، وسيخسر إدارة النادي الأهلي التي تعامله بكل احتراف واحترام"