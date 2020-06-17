ميدو يعلق على عودة النشاط الرياضي

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 12:58 م
بوابة الفجر
علي نبوي
تحدث احمد حسام ميدو المدير الفني السابق لمصر المقاصة، عن رأيه حول استئناف النشاط الرياضي في مصر.

ميدو ظهر في فيديو له عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" قائلا :"لا بد أن نفرح بعودة النشاط الرياضي، لأن هذا يدل على عودة الحياة الطبيعية تدريجيا في جميع المجالات لأن الرياضة جزء مهم للغاية من جوانب الحياة المختلفة في مصر".

وأضاف :"ما لحقناش نفرح بعودة النشاط الرياضي، وقمنا بتحويل الموضوع إلى "خناقة" هل الدوري سيتم استكماله؟ فالأهلاوية يريدون استكمال بطولة الدوري لإضافة لقب جديد في حال الفوز بها".

وتابع :"أم ستلغى البطولة وهذا سيكون انتصار للزمالك من وجهة نظر جماهير الزمالك".

وواصل :"رأيي بكل صراحة.. من الذي اتخذ القرار، الاندية تدفع ثمن تباطئها في إنشاء رابطة اندية الدوري الممتاز، لو كانت متواجدة منذ فترة كانت هي التي ستكون صاحبة القرار، والأندية أيضا، لكن تباطئ مسؤولو الأندية في إنشاء هذه الرابطة واستهانتهم في حقهم وجق جماهيرهم وجمعيتهم العمومية جعلتهم يقعوا فريسة في يد أصحاب القرار".

وزاد :"منذ فترة طويلة ننادي بتأسيس وتفعيل رابطة الأندية ولكن مسؤولو الأندية لم يكن لديهم إصرار على الرابطة، فلو كانت متواجدة كان اتحاد الكرة لن يكون له دخل في أي قرار، وستكون الرابطة هي من ستحدد أي قرار".

وأشار :"الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أكد بأن الحكومة المصرية قررت استئناف بطولة الدوري، وهذا الأمر وضع مسؤولو الدولة في موقف محرج جدا في رأيي".

وأشار :"الطبيعي أن هذا القرار ليس من اختصاص الحكومة، ولكن قرارها يكون أن استئناف النشاط سيكون من هذا التاريخ إلى ذاك تقام التدريبات وبهذا التاريخ يتم خوض البطولات الرسمية، أما استكمال الموسم من عدمه ليس قرار الحكومة، ولكنه قرار الأندية لأنها هي القادرة على أن تقول كلمتها بأنها مستعدة في استكمال الدوري أو بدء الموسم من جديد".

وأردف :"سمعت أيضا بأن الأندية اقترحت منح الأهلي لقب الدوري، هذا خطأ أيضا هناك لائحة لا بد أن تطبق، ولو مسؤولو الأندية قادرة على التهاون في حق نفسها فإن الجماهير لن تسمح بذلك ومن حق الجماهير أن يتم تطبيق اللائحة لأنها ليست هدايا يتم توزيعها".

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