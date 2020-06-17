تركيب 43 بوابة تعقيم بلجان الثانوية العامة في الفيوم (صور)

اجتمع أعضاء مركز توزيع أسئلة الثانوية العامة 2020م بديوان مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، برئاسة الأستاذ محمد عبدالله وكيل التعليم.





جاء ذلك بحضور الأستاذ حسن محمد حسن مدير شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية، وفريق العمل بشئون الطلبة، والأستاذ عيد سعد عبده رئيس مركز توزيع الأسئلة بالفيوم.





رحب وكيل تعليم الفيوم بالحضور، وأكد على أن امتحانات الثانوية العامة أمن قومي، وضرورة بذل أقصى درجة من الجهد، مع حتمية الالتزام بالتفاني والإخلاص من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية امتحانية منتظمة يسودها الانضباط.





أشار عبدالله، في بيان صحفى، إلى أنه تم الانتهاء من تركيب جميع بوابات التعقيم على مستوى جميع لجان الثانوية العامة وعددهم 43 لجنة على مستوى المحافظة.





أكد وكيل تعليم الفيوم، بضرورة تعقيم وتطهير مركز توزيع الأسئلة يوميا، وكذلك التأكد من سلامة وتأمين مقر مركز التوزيع، وتشكيل نوبتجية المبيت بالمركز.





كما أكد على ضرورة الانضباط في العمل، وعلى جميع المشاركين ضرورة التعاون والانضباط في المواعيد، ويؤدى كل عضو مشارك دوره فى العمل بالمركز.





وفي النهاية تقدم وكيل تعليم الفيوم، بالشكر لجميع المشاركين فى امتحانات الثانوية العامة 2020م.





في سياق آخر، شهد الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، تدشين أول جهاز لفصل بلازما الدم، للمتعافين من فيروس "كورونا المستجد"، بالمركز الإقليمي لنقل الدم بالفيوم، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة أميمة عباس مدير مديرية الصحة بالفيوم، والدكتور ايهاب سراج الدين مدير عام خدمات نقل الدم بوزارة الصحة.





أشاد محافظ الفيوم بجهود وزارة الصحة لتوفير جهاز فصل بلازما الدم داخل المحافظة، والذي بدوره سيسهم في توفير الخدمة لأهالي المحافظة والتيسير عليهم، وعدم اانتقالهم خارج المحافظة، لافتًا إلى أن المحافظة وفرت وسائل لنقل المتبرعين قبل وبعد التبرع من جميع المراكز، وذلك بالتنسيق بين المحافظة والمركز الإٌقليمي لنقل الدم بالفيوم.





وأشار إلى أن المحافظة بدأت في التواصل مع المتعافين من فيروس كورونا المستجد وفقا لقاعدة البيانات بالتنسيق مع مديرية الصحة، لافتًا انه يتم إجراء فحص طبي شامل قبل التبرع للإطمئنان على الحالة العامة للمتبرع ومدى انطباق الشروط الصحية للتبرع، مؤكدًا على تدريب العاملين بالمركز على أعمال استخدام الجهاز.





وأضاف "الأنصاري" خلال حديثة "أن عملية التبرع بالدم هي عملية إنسانية نبيلة، أجرها عند الله"، مشيرًا أن الفرق الطبية بالمركز مدربة على أعلى مستوى، مؤكدًا أن التبرع يخضع للشروط الصحية الأمنه.





وخلال الجولة، استمع محافظ الفيوم لعدد من المترددين على بنك الدم، حيث طلبت والدة مريضة بتوفير (factor) دم غير موجود بالمركز، وقام المحافظ بالتنسيق مع المركز القومي لخدمات نقل الدم بالجيزة لتوفيره فورًا.





ودعا المحافظ جميع المتعافين من فيروس كورونا بالتبرع بالبلازما لاستخدامها كأجسام مضادة لعلاج المصابين لتقوية المناعة والمساعدة في العلاج لأهلنا، مشيرًا الى توفير جميع الإمكانيات لبنك الدم لسحب البلازما، مؤكدًا أن سحبها يتم بطريقة سهلة وبتقنيات أمنة.



