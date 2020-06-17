الفنان حسين ابو حجاج | قصة "صنايعي" يعود لمهنته الأصلية في "ورشة كاوتش" (اعرف التفاصيل كاملة)

اضطر الفنان حسين محمد حسن والشهير بـ" حسين ابو حجاج"، العودة مجددًا إلى مهنته الأصلية وهي إصلاح إطارات السيارات (ورشة كاوتش) الموجودة بمدينة بني مزار في محافظة المنيا.

وتم رصد مجموعة صور للفنان حسين ابو حجاج وهو يعمل في "ورشة الكاوتش" الخاصة به، وصرح بأن وباء كورونا هو السبب وراء عودته لمهنته الأصلية بسبب عدم عرض أعمالًا عليه، وقال "العمل عبادة والإنسان لا يتوقف عند مهنة أو عمل بذاته، ولا مفر من البحث والسعي وراء لقمة العيش".





ويبلغ حسين ابو حجاج من العمر 66 عامًا، وهو متزوج ولديه 4 أبناء هشام 32 سنة محاسب بالسعودية، ومحمود 30 سنة يعمل بالورشة وبنتين متزوجتين إحداهن مدرسة والثانية ربة منزل.





جدير بالذكر أن حسين ابو حجاج أهلته ملامحه وتكوينه الجسماني لأداء أدوار الشر أو الحارس الخاص، ولمع مؤخرًا في أداء دور "أشرف" بمسلسل "الكبير" بأجزائه الخمسة.





ويملك حسين ابو حجاج سلسلة ورش لتصليح وبيع وشراء إطارات السيارات، وساعده الممثل هاني رمزي على دخول عالم الفن ليقدم سلسلة من الأدوار الصغيرة التي يتم الاعتماد فيها على بنيانه الجسدي الضخم، ومن الأفلام التي شارك بها: "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، "الناظر"، "غبي منه فيه"، "زكي شان".



