وسائل الإعلام: زيارة محتملة للرئيس البولندي أندريه دودا إلى واشنطن

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 12:38 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أفادت وسائل الإعلام البولندية، أن المناقشات جارية بشأن زيارة محتملة لرئيس بولندا، أندريه دودا، إلى واشنطن، فيما تسعى العاصمة، وارسو، لتعزيز وجود الجيش الأمريكي في الدولة الشيوعية السابقة.

وقال كرزيستوف شتشتيرسكي، مساعد "دودا"، للإذاعة البولندية عن إمكانية زيارة واشنطن: "إذا كانت هناك دعوة رسمية، فستكون هناك مثل هذه الزيارة وسيكون هناك مثل هذا الاجتماع"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية في بولندا، PAP، أن بولندا تلقت دعوة على مستوى العمل على الرغم من أن أيًا من الجانبين لم يؤكد ذلك.

وامتنع المتحدث باسم "دودا" عن التعليق مشيرًا للصحفيين إلى تصريح "شتشتيرسكي".

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ستخفض عدد قواتها في ألمانيا حليفة الناتو بنحو 9500 جندي. وقال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز موراويكي، إنه يأمل في أن يتم نقل بعض القوات إلى بولندا التي هي أيضًا عضو في التحالف العسكري الغربي.

أشادت السفيرة الأمريكية في بولندا جورجيت موسباتشر، بحالة العلاقات في بيان مصور لوسائل الإعلام. على الرغم من أنها لم تذكر ما إذا كان الرئيس البولندي سيزور واشنطن، إلا أنها قالت إن التعاون "سينمو ويتطور" وأن علاقة دودا وترامب "فريدة للغاية".

وقالت: "سترى ذلك أكثر في المستقبل ، كيف يعملون معًا لجعل كلا بلدينا أكثر أمانًا".

يخوض "دودا"، وهو حليف لحزب القانون والعدالة الوطني الحاكم، انتخابات رئاسية قريبة في 28 يونيو.

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