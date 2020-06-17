"منتجات مغشوشة وكحول ضار".. أبرز تصريحات رئيس شعبة الأدوية بشأن كورونا

أدلى الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارة، بعدة تصريحات تليفزيونية، تضمنت عددًا من النقاط المهمة بشأن توفير الفيتامينات وبرتوكول علاج مصابي كورونا.





وجاءت التصريحات كالتالي:





توفير الفيتامينات:





أكد الدكتور علي عوف، أنه سيتم ضخ الفيتامينات في الصيدليات هذا الأسبوع، بالإضافة إلى المضاد الحيوي، مؤكدًا أنه سيتم ضخها بضوابط، وتحت رقابة من هيئة الدواء والتفتيش الصيدلي.





مواد الخام للأدوية:





وأوضح الدكتور علي عوف أنهم لديهم مواد خام ومخزون أدوية يكفي لمدة 6 أشهر.





منتجات مغشوشة:





وناشد "عوف" المصريين بعدم اللجوء للأدوية والمنتجات المغشوشة على صفحات التواصل الاجتماعي.





الكحول ضار:





وكشف الدكتور علي عوف عن الكحول المثالي كمطهر للفيروسات وهو كحول الإيثيلي بتركيز 70، موضحا أن هناك أنواع أخرى من الكحول ضارة بالجسم، واستخدام قد يحدث ضرر للجسم.





برتوكول العلاج:





وأعلن الدكتور علي عوف أنه سيتم ضخ كميات من أدوية المناعة مثل فيتامين سي والزنك، فضلًا عن المضاد الحيوي "زيثروماكس" المستخدمين لعلاج مصابي كورونا.





عجز في الأدوية الامراض المزمنة:





أشرار "عوف" الي تكالب من المواطنين على شراء الأدوية لتخزينها، موضحا أنه تم تحقيق نمو بنسبة 12% في قطاع الأدوية في الشهور الأولي، مما ادي الي عجز في أدوية الأمراض المزمنة.





الكحول قصير المدى:





وقال الدكتور علي عوف، إن تأثير الكحول ليس طويل المفعول، مطالبا المواطنين بعدم استخدامه في البيت.





وضع وباء كورونا في مصر





وفي سياق منفصل أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فتح العيادات الخارجية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك في إطار حرص الوزارة على حياة المواطنين، وتقديم أفضل خدمة طبية بجميع المرضى.





جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته وزيرة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، لعرض تطورات الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمصر.





وأوضحت الوزيرة أن أصحاب الأمراض المزمنة (ضغط، قلب، سكر)، وأصحاب الأمراض الصدرية، والسيدات الحوامل، هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن المحافظات الأعلى في نسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد هي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم)، أما المحافظات الأقل في نسب الإصابة هي (مرسى مطروح، شمال سبناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، البحر الأحمر).





وأضافت الوزيرة أن مصر تحتل المرتبة الأقل بين دول العالم بالنسبة لعدد الوفيات، مشيرة إلى نسب الوفاة الأعلى لمصر كانت لمرضى الأورام، والجهاز الهضمي، والقلب، والكبد، والكلى)، مشيرة إلى أن نسب الإصابات في مصر بفيرس كورونا المستجد في الرجال أعلى من السيدات لتصل إلى 55% من الرجال مقارنة بـ 45% من السيدات، لافتة إلى أن 80% من الإصابات تتراوح أعمارهم بين 30 لـ60 عامًا، و20% من الإصابات في الفئة العمرية الأكثر من 60 سنة، وبذلك تصبح الفئة العمرية التي تتراوح أعمارهم من 20 إلى 60 سنة هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتبلغ نسبة الوفيات 60% من المواطنين فوق سن الـ 60 سنة، ونسبة الإصابات في الفئة العمرية الأكثر من 70 سنة 7% فقط.





عدد الإصابات الجديدة



