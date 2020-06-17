نصائح لحماية طفلك من الفيروسات وتقوية جهاز مناعته

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 12:25 م
بوابة الفجر
هناك مجموعة من النصائح المهمة التي يجب أن تتبعيها لحماية طفلك من الفيروسات وانتقال العدوى له وتقوية جهاز مناعته:

1 - إذا كان طفلك لا يزال رضيعا يجب أن يتم رضاعته طبيعيا لتقوية منعته.

2 -الالتزام بجدول اللقاحات، وإعطاءه التطعيم ضد بعض الفيروسات مثل الـحصبة measles، والغدّة النكفية mumps، والحصبة الألمانية rubella والجُدري المائي chicken pox والالتهاب الكبدي.

3 - اتبعي معه نظام غذائي يفيده ويحتوي على عناصر مهمة لتقوية مناعته.

4 - ابعديه عن الأماكن قليلة التهوية وعن التدخين والاتربة ونظقي التكييفات بشكل مستمر للحفاظ على صحته من الأتربة.

5 - في ظل انتشار فيروس كورونا تجنبي الخروج من المنزل والتزمي مع صغيرك بالحظر واتبعي إجراءات الوقاية اللازمة للحفاظ على أنفسكم من فيروس كورونا.

6 - تعليم الطفل سبل النظافة الشخصية مثل غسل الأيدي وتعقيمها وآداب العطس والسعال وكيفية استعمال المحارم الورقية وكيفية التخلص منها بعد الاستعمال.

7 - علمي طفلك تجنب لمس الأنف والعينين والفم؛ لأنهم ينقلان الفيروسات إلى الجسم بسهولة

8- يجب أن تعلمي طفلك كيفية ارتداء الكمامة أثناء لخروج من المنزل للحفاظ عليه من فيروس كورونا.

9 - غسل الخضروات والفواكه جيداً بالماء والخل والملح للتخلص من المبيدات العالقة بها.

10 - يجب ان يحصل الطفل على نوم كافي لتنشيط جهازة المناعي.

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