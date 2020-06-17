نصائح لحماية طفلك من الفيروسات وتقوية جهاز مناعته

هناك مجموعة من النصائح المهمة التي يجب أن تتبعيها لحماية طفلك من الفيروسات وانتقال العدوى له وتقوية جهاز مناعته:





1 - إذا كان طفلك لا يزال رضيعا يجب أن يتم رضاعته طبيعيا لتقوية منعته.





2 -الالتزام بجدول اللقاحات، وإعطاءه التطعيم ضد بعض الفيروسات مثل الـحصبة measles، والغدّة النكفية mumps، والحصبة الألمانية rubella والجُدري المائي chicken pox والالتهاب الكبدي.





3 - اتبعي معه نظام غذائي يفيده ويحتوي على عناصر مهمة لتقوية مناعته.





4 - ابعديه عن الأماكن قليلة التهوية وعن التدخين والاتربة ونظقي التكييفات بشكل مستمر للحفاظ على صحته من الأتربة.





5 - في ظل انتشار فيروس كورونا تجنبي الخروج من المنزل والتزمي مع صغيرك بالحظر واتبعي إجراءات الوقاية اللازمة للحفاظ على أنفسكم من فيروس كورونا.





6 - تعليم الطفل سبل النظافة الشخصية مثل غسل الأيدي وتعقيمها وآداب العطس والسعال وكيفية استعمال المحارم الورقية وكيفية التخلص منها بعد الاستعمال.





7 - علمي طفلك تجنب لمس الأنف والعينين والفم؛ لأنهم ينقلان الفيروسات إلى الجسم بسهولة





8- يجب أن تعلمي طفلك كيفية ارتداء الكمامة أثناء لخروج من المنزل للحفاظ عليه من فيروس كورونا.





9 - غسل الخضروات والفواكه جيداً بالماء والخل والملح للتخلص من المبيدات العالقة بها.



