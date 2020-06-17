التنظيم والإدارة يكشف تفاصيل ترقية 250 ألف موظف حكومي (فيديو)

قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن عن حركة الترقيات الكبرى خلال عام 2019، وبناءً عليه صدر قرار تكميلي رقم 101 لسنة 2020 بتسكين ترقية الموظفين العاملين بأحكام قانون الخدمة المدنية على المستويات الوظيفية المختلفة، ويرقي جميع الزملاء الذين قضوا المدة البينية للترقية 3 سنوات، بشرط عدم وجود مانع للترقية.





وأضاف "الشيخ"، خلال حواره عبر "سكايب" مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه سيتم ترقية 250 ألف موظف حكومي بما يحقق العدالة الوظيفية، منوهًا بأنه سيتم إطلاق تطبيق إلكتروني استعلامي خلال أيام يمكن من خلاله أن يقوم أي موظف على مستوى الجمهورية بالاستعلام عن مدى استحقاقه للترقية من عدمه.





وتابع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن هذا القرار يراعي الأقدمية والتفاوتات بين الزملاء باليوم حفاظًا على أعمال الموظفين، مشددًا على أن الحكومة وضعت رؤية للإصلاح تهدف إلى خلق جهاز إداري كفء وفعال، مشددًا على أن 30% من إصلاح الجهاز الإداري يتوقف على رفع كفاءة القيادات.





وقال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال تصريحات سابقة، اليوم الأربعاء، ردًا على ما إذا كان يوجد تعيينات في الحكومة، إننا حاليا ندرس الفائض والعجز ويتم عمل مسح كامل لما هو موجود بالجهاز الإداري للدولة.





وأضاف "الشيخ"، أنه حال كانت هناك جهة معينة بها عجز، يتم سد العجز عن طريق الندب للجهات الإدارية المختلفة والتعاقد الوظيفي مع الاستعانة بالباب الرابع بشأن خدمات مؤداه لغير العاملين إلى جانب التعيين.





وتابع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن التعيين لابد أن يتم وفقا للاحتياجات الحقيقية فمن الصعب أن نستمر كما كنا من قبل، لافتًا إلى أن جميع الجهات كانت تعين مواطنين ثم تبحث لهم عن وظائف، وهذا وضع غير محمود ولكن الآن الوظيفة هي التي تسبق الموظف، فلا بد أن يكون هناك وظيفة خالية ثم نقوم بالتسكين عليها.





وأوضح الشيخ"، أن الفترة الماضية شهدت إعلانات لوظائف بناءً على احتياج حقيقي، فهيئة السكك الحديدية كان لديها احتياج حقيقي لـ 150 مهندس، وبنك ناصر الاجتماعي حصل على موافقة بتعيين 200 مصرفي، ولدينا آلية منضبطة تمامًا للتعينات داخل الدولة، وهناك مركز لتقييم القدرات والمسابقات إلكتروني تام لا يوجد به تدخل بشري على الاطلاق، ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف والتدريب والترقي، معقبًا: "لدينا تعيينات ولكنها في إطار احتياجات حقيقية فعلية، ونختار الأفضل والأكفأ دون محابة او تمييز".



