صحيفة: الإمارات تسابق الزمن لتحقق الإنجازات

قالت صحيفة البيان، إن دولة الإمارات تسابق الزمن لكي تحقق الإنجازات التي تجعلها دائماً في مراكز الصدارة والتميز بين دول العالم.

وأضافت الصحيفة الخليجية، في افتتاحيتها بعنوان "نحن في المقدمة رغم التحديات" أن هذه رؤية القيادة الرشيدة في الدولة التي أكدت مراراً وتكراراً أنها لا تقبل إلا القمم والريادة في العالم، وحكومة دولة الإمارات تسعى دائماً لتحقيق رؤية القيادة في أن تكون الإمارات الرقم واحد عالمياً.

وتابعت الصحيفة الخليجية، أنه بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة، والجهود المتواصلة التي تقودها الحكومة لتعزيز القدرات التنافسية العالمية للدولة، عبر تطوير الأداء في مختلف القطاعات، نجحت الإمارات في الاحتفاظ بموقعها ضمن الاقتصادات العشرة الأكثر تنافسية في العالم، وذلك وفق خارطة الطريق التي وضعتها الدولة منذ عشر سنوات مضت للانضمام إلى أفضل 10 اقتصادات تنافسية في العالم بحلول العام 2021. وحققت الدولة إنجازات كبيرة، ولم تتوقف أمام التحديات والأزمات. واستطاعت أن تصل إلى هدفها قبل الموعد المستهدف في العديد من تقارير التنافسية العالمية.

وأشارت الصحيفة الخليجية، إلى ان دولة الإمارات للعام الرابع على التوالي تتصدر بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، والذي أشاد بالأداء التنافسي لدولة الإمارات، وبالتحسينات الكبيرة التي شهدتها العديد من المحاور والمؤشرات، والتي ساهمت في بقاء تصنيف الدولة ضمن قائمة الدول العشر الأوائل عالمياً في التنافسية العالمية.