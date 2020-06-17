بعد توجيه السيسي بتوسعته.. 8 معلومات عن ميناء الإسكندرية

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 12:46 م
ميناء
ميناء
أحمد القاسم
خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير وتوسعة ميناء الإسكندرية وفق مخططًا للتطوير والتوسعة أعدته وزارة النقل.

وفي هذا الشأن، قال رئيس الوزراء: أى إجراءات تشريعية أو قانونية مطلوبة سيتم البدء فيها لنقل الأراضى التى يحتاج إليها مخطط تطوير ميناء الإسكندرية، كما أن أى أراض تخص أى وزارة أو جهة سيتم الاحتياج إليها سيتم الحصول عليها لتحقيق هدف قومي هو تطوير أهم ميناء لدينا، حيث يتحكم في نحو 40% من البضائع الخاصة بمصر.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن ميناء الإسكندرية بعد مطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطويره وتوسعته:

- أقدم موانئ العالم حيث يرجع تاريخه إلى عهد الفراعنة الذين قاموا بإنشاء ميناء غرب جزيرة فرعون، قام الإسكندر الأكبر عام 331 قبل الميلاد بتشييد ميناء الإسكندرية، وتم ربط جزيرة فاروس بالشاطئ بواسطة جسر طوله حوالى 1200 متر وعرضه 200 متر وبذلك تكون حوضان أحدهما فى الشمال الشرقى.

- بداية الأمر كان يستعمل فى الأغراض الحربية الميناء الشرقى حاليا، والآخر الجنوب الغربى فى الأغراض التجارية، وبدأ إنشاؤه بشكله الحالى فى عصر محمد على فى بدايات القرن التاسع عشر.

- هو أهم موانئ مصر من حيث حجم التجارة ومن خلاله يتم تداول نحو 60٪ من التجارة الخارجية، ويتميز عن الميناء الشرقي الضحل، فالميناء الغربي يستقبل حركة الملاحة من سفن شحن وسفن ركاب.

- ميناء الإسكندرية يمتلك أيضا بظهير صناعى كبير وعدد من الأرصفة المتخصصة التى تجعله من أهم الموانئ المصرية.

- ميناء الإسكندرية مقسم إلى 9 مناطق، 6 منهم في ميناء الإسكندرية المعروفة بالميناء الشرقي و3 في ميناء الدخيلة.

- يستخدم الميناء في الشحن التجاري وأيضًا يستقبل السفن السياحية وبواخر الركاب.

- الميناء شهد عدد من مراحل التطوير بدأت بالقرار الجمهورى رقم 2110 لسنة 1963 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة لميناء الإسكندرية، ثم القرار الجمهورى رقم 3293 لسنة 1966 باختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، ثم القرار الجمهوري رقم 494 لسنه 1986 بإنشاء ميناء الدخيلة كامتداد طبيعى لميناء الإسكندرية.

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