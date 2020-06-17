تقارير إيطالية.. ميلان يتوصل لإتفاق مع رانجنيك

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 12:44 م
ميلان
ميلان
عبد القادر عرابي
اقترب نادي ميلان الإيطالي من التوصل لإتفاق مع المدرب الألماني رالف رانجنيك، لتولي تدريب الفريق خلال الموسم المقبل.

وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا" نقلاً عن صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن رانجنيك بصدد توقيع عقود إشرافه على فريق الكرة بنادي ميلان.

واوضحت الصحيفة، أن صاحب الـ61 عاماً سيتولى تدريب فريق الكرة خلفاً للمدرب الحالي ستيفانو بيولي، إعتباراً من الموسم القادم.

كما سيكون رانجنيك دوراً إدارياٌ داخل الفريق، حيث سيشرف على كل ما يتعلق بفريق الكرة، رفقة إيفان جازيديس، المدير التنفيذي للنادي.

وبدأت مفاوضات رانجينك منذ يناير الماضي مع ميلان، قبل أن تتخذ مجموعة "إيليوت" المالكة للنادي عدة تغييرات إدارية، أبرزها الإطاحة بالكرواتي زنوفمير بوبان من إدارة الفريق.

يذكر أن رانجنيك قام بتدريب فريقي شالكة ولايبزج الألمانيين في وقت سابق، قبل أن يشرف على الإدارة الرياضية لمجموعة "ريد بول" المالكة لناديي لايبزج الألماني وريد بول سالزبورج النمساوي.

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