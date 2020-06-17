الولايات المتحدة تدفع بطائرات لمرافقة قاذفات نووية روسية قرب حدودها

دفعت الولايات المتحدة الأمريكية بطائرات مقاتلة لمرافقة أربعة قاذفات استراتيجية روسية قادرة على حمل الأسلحة النووية من طراز توبوليف تو 95 إم إس أثناء قيامها برحلة مخططة بالقرب من الحدود الأمريكية، حسبما نقلت وكالة أنباء "ريا" عن وزارة الدفاع الروسية.





ونُقل عن الوزارة قولها، اليوم الأربعاء: "قامت الطائرة الروسية برحلة استغرقت 11 ساعة فوق المياه المحايدة لشوكوتسك وبيرينج وأخوتسك سيز وكذلك الجزء الشمالي من المحيط الهادئ"، كما أوردت وكالة "رويترز".





وفي سياق منفصل، تلقت السلطات في أوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة أكثر من 60 مليون دولار من الولايات المتحدة، بما في ذلك صواريخ جافلين المضادة للدبابات، حسبما قالت السفارة الأمريكية، اليوم الأربعاء.





بعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم في عام 2014 واندلاع القتال في منطقة دونباس الشرقية في أوكرانيا، أرسلت واشنطن أول شحنة من أنظمة جافلين بقيمة نحو 47 مليون دولار إلى كييف في أبريل 2018، كما أوردت وكالة "رويترز".





كانت المساعدة العسكرية لأوكرانيا في مركز تحقيق حول مساءلة مجلس النواب في ديسمبر بشأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتهمة عرقلة الكونجرس والضغط على أوكرانيا للتحقيق في نجل المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن. وينكر بايدن ارتكابه أي مخالفات.





وقال ديمقراطيون، إن ترامب كان يحاول مساعدة آفاق إعادة انتخابه. وبرأه مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون في فبراير.