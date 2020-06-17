الولايات المتحدة تدفع بطائرات لمرافقة قاذفات نووية روسية قرب حدودها

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 12:37 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
دفعت الولايات المتحدة الأمريكية بطائرات مقاتلة لمرافقة أربعة قاذفات استراتيجية روسية قادرة على حمل الأسلحة النووية من طراز توبوليف تو 95 إم إس أثناء قيامها برحلة مخططة بالقرب من الحدود الأمريكية، حسبما نقلت وكالة أنباء "ريا" عن وزارة الدفاع الروسية.

ونُقل عن الوزارة قولها، اليوم الأربعاء: "قامت الطائرة الروسية برحلة استغرقت 11 ساعة فوق المياه المحايدة لشوكوتسك وبيرينج وأخوتسك سيز وكذلك الجزء الشمالي من المحيط الهادئ"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وفي سياق منفصل، تلقت السلطات في أوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة أكثر من 60 مليون دولار من الولايات المتحدة، بما في ذلك صواريخ جافلين المضادة للدبابات، حسبما قالت السفارة الأمريكية، اليوم الأربعاء.

بعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم في عام 2014 واندلاع القتال في منطقة دونباس الشرقية في أوكرانيا، أرسلت واشنطن أول شحنة من أنظمة جافلين بقيمة نحو 47 مليون دولار إلى كييف في أبريل 2018، كما أوردت وكالة "رويترز".

كانت المساعدة العسكرية لأوكرانيا في مركز تحقيق حول مساءلة مجلس النواب في ديسمبر بشأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتهمة عرقلة الكونجرس والضغط على أوكرانيا للتحقيق في نجل المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن. وينكر بايدن ارتكابه أي مخالفات.

وقال ديمقراطيون، إن ترامب كان يحاول مساعدة آفاق إعادة انتخابه. وبرأه مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون في فبراير.

أخبار تهمك

كارتيرون يستقر على الراحلين عن الزمالك وسط مفاجأت عديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. رخيص الثمن وموجود في مصر

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي ينسحب من صفقة الموسم

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ حوالي 12 ساعة

"نمرة واحد في الحماية".. مستشار الرئيس يوجه رسالة مهمة للمصريين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ حوالي 20 ساعة

كارتيرون يفاجئ شيكابالا بقرار جديد

منذ 41 دقيقة

شعبة الأدوية توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. وتزف بشرى سارة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

منذ يوم

عاجل.. الجيش التركي ينشر قوات خاصة داخل العراق

منذ حوالي 7 ساعات

التنفيذ يبدأ من يوليو.. "التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

أستاذ بـ"قصر العيني" يوجه تحذير مهم للمواطنين بشأن ارتداء الكمامات (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:06 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

12:52 ص

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

08:15 م

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

04:55 م

الأهلي ينسحب من صفقة الموسم

10:42 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟