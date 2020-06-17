كارتيرون يفاجئ شيكابالا بقرار جديد

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 12:30 م
شيكابالا
شيكابالا
حسام مجدي
طالب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك تجديد عقد محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الفريق خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد شيكابالا مع نادي الزمالك في الموسم المقبل ويحق له بعد ذلك الانتقال إلى أي نادي في يناير القادم بشكل مجاني.

واجتمع كارتيرون مع مسئولو الزمالك وطالبهم بتمديد عقد شيكابالا لمدة موسم إضافي مع الفريق الفترة المقبلة.

كما طلي كارتيرون أن يتم زيادة الراتب الذي سيحصل عليه شيكابالا في عقده الجديد مع الزمالك نظرا لقيمته داخل الفريق والمستوى المميز الذي ظهر به.

وسيجتمع مسئولو القلعة البيضاء خلال الأيام القليلة المقبلة مع شيكابالا للتفاوض معه بشأن تجديد عقده وتنفيذ رغبة كارتيرون.

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