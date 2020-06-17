أرامكو تستحوذ على 70% من "سابك" مقابل 69.1 مليار دولار

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 12:28 م
بوابة الفجر
استكملت أرامكو السعودية شراء حصة 70 بالمئة من شركة البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) مقابل 69.1 مليار دولار ومددت فترة السداد ثلاث سنوات إلى 2028، مما يوفر لها حماية من أسعار النفط المنخفضة.

وتقدر الصفقة سابك عند 123.39 ريال للسهم بزيادة 27 بالمئة عن سعر سهم الشركة البالغ 89.90 ريال، مع تضرر الطلب على منتجات البتروكيماويات بسبب تفشي فيروس كورونا لينخفض سهم سابك.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو في بيان ”الصفقة تمثل بالنسبة لنا قفزة كبيرة نحو المزيد من التكامل وتنويع مصادر الدخل“ لتصبح الشركة أحد اللاعبين الرئيسيين في قطاع البتروكيمايات عالميا.

وقالت أرامكو في إفصاح للبورصة يوم الأربعاء إن الشركة وصندوق الاستثمارات العامة قاما بتعديل هيكل الصفقة. وبعد قرض البائع المُقدم من صندوق الاستثمارات العامة، ستقوم أرامكو بسداد أقساط ورسوم القرض حتى 2028، لتمدد موعدا نهائيا جرى الاتفاق عليه في السابق في 2025.

ويسدد القسط الأول بقيمة سبعة مليارات دولار في الثاني من أغسطس آب 2020 أما القسط الاخير فهو رسوم القرض بقيمة مليار دولار في السابع من أبريل نيسان 2028 أو قبل هذا التاريخ.

وقالت أرامكو إنه تم تمويل الصفقة بالكامل عبر إصدار أوامر دفع لصندوق الاستثمارات العامة عند إتمام الصفقة.

وكان الاتفاق السابق ينص على سداد 36 بالمئة من سعر الشراء، نحو 25 مليار دولار، نقدا عند إغلاق الصفقة.


وقال حسنين مالك مدير استراتيجية الأسهم في تليمر ”المغزى من صفقة أرامكو-سابك بأسرها هو إدارة تدفق السيولة وتكاليف مكررة وطرق أسواق الدين داخل المجموعة ذاتها“.

وتابع ”يتمتع مساهمي الأقلية في أرامكو ببعض الحماية على المدى القصير من خلال التوزيعات المضمونة، ولكن ما إذا كان سعر السهم الحالي يعكس المخاطر طويلة الأمد لسعر النفط وتلك التوزيعات سؤال آخر“.

وستضخ الصفقة مليارات الدولارات في صندوق الاستثمارات العامة مما يتيح إمكانية مواصلة خططه لتنويع موارد أكبر اقتصاد عربي الذي يعتمد على صادرات النفط بما في ذلك مشروعات سياحية ومنطقة أعمال ضخمة.



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