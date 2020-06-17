أوكرانيا تتلقى مساعدة عسكرية من الولايات المتحدة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 12:17 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
تلقت السلطات في أوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة أكثر من 60 مليون دولار من الولايات المتحدة، بما في ذلك صواريخ جافلين المضادة للدبابات، حسبما قالت السفارة الأمريكية، اليوم الأربعاء.

بعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم في عام 2014 واندلاع القتال في منطقة دونباس الشرقية في أوكرانيا، أرسلت واشنطن أول شحنة من أنظمة جافلين بقيمة نحو 47 مليون دولار إلى كييف في أبريل 2018، كما أوردت وكالة "رويترز".

كانت المساعدة العسكرية لأوكرانيا في مركز تحقيق حول مساءلة مجلس النواب في ديسمبر بشأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتهمة عرقلة الكونجرس والضغط على أوكرانيا للتحقيق في نجل المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن. وينكر بايدن ارتكابه أي مخالفات.

وقال ديمقراطيون، إن ترامب كان يحاول مساعدة آفاق إعادة انتخابه. وبرأه مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون في فبراير.

سجلت أوكرانيا أعلى معدل إصابات ووفيات يومى بفيروس كورونا المستجد منذ اندلاع الأزمة إذ بلغ عدد الإصابات 758 والوفيات 31 خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف - وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية اليوم الأربعاء - ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 33 ألفا و234 حالة والوفيات إلى 943.

وقال إنه من بين إجمالي المصابين، هناك 2445 طفلاً و5650 عاملاً في مجال الرعاية الصحية.

وأكد "ستيبانوف"، أن أوكرانيا سجلت أكبر عدد من الحالات اليومية (758 إصابة جديدة) وأعلى عدد من الوفيات المرتبطة بالمرض (31 وفاة) منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

وسجلت البلاد 415 حالة شفاء ليصل عدد المتعافين من الفيروس إجمالاً إلى 14 ألفا و943 شخصًا في أوكرانيا.

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