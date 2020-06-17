مانشستر يونايتد يقترب من نجم تشيلسي

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 12:22 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
ذكرت تقارير صحفية اليوم، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يقترب من خطف صفقة هامة من غريمه تشيلسي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقلاً عن صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، فإن مانشستر يونايتد على وشك ضم البرازيلي الدولي ويليان، نجم نادي تشيلسي، خلال سوق الإنتقالات الصيفية.

وأكدت الصحيفة، أن مسئولي اليونايتد تواصلوا مع "كيا جورابشيان" وكيل اللاعب، لإقناع ويليان بتمثيل مانشستر يونايتد الموسم المقبل.

وينتهي عقد ويليان مع تشيلسي يوم 30 يونيو الجاري، وسيحق له التوقيع لأي ناد في صفقة انتقال حر.

وأصر ويليان على توقيع عقد لمدة 3 مواسم مع البلوز، إلا أن مسئولي النادي اللندني أصروا على عرض مدته عامين فقط، مما أدى لإنهيار المفاوضات بين الطرفين.

وتم ربط صاحب الـ31 عاماً بالإنتقال لعدة أندية في الصيف المقبل، مثل توتنهام وأرسنال ويوفنتوس وبرشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان.

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