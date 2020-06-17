محمود حميدة يستعيد ذكريات فيلم "شمس الزناتي"

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 12:24 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

استعاد الفنان محمود حميدة ذكريات فيلم" شمس الزناتي" بمشاركة جمهوره بصورة له ضمن أحداث فيلم ، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلق علي الصورة قائلا : عدو جيل التمانينات والتسعينات مارشال البرعي ، وتفاعل الكثير مع الصورة وعلق كريم الحسيني وكتب : أحلي فيلم عملته مع حضرتك في حياتي وكان ليا الشرف.


"شمس الزناتي" فيلم مصري تدور أحداثه حول تعرض واحة بالصحراء أثناء الحرب العالمية الثانية لهجوم مجموعة من المسلحين بقيادة المارشال برعي، يسافر عتمان شيخ القبيلة للقاهرة لشراء الأسلحة اللازمة. ويستعين بشخص يدعي الزناتى والذي يستعين بدوره بمجموعة من أصدقائه، يدخلون المعركة ضد برعي، ونتيجة لخيانة أحد البدو يتمكن برعي من تجريدهم من السلاح. وفي أثناء العودة يستولون على سيارة ذخيرة. يعودون إلى الواحة ليواصلوا المعركة وينتصرون ولكن بعد استشهاد خمسة منهم.

جدير بالذكر أن فيلم "الغسالة" آخر أعمال محمود حميده وهو من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، ‏وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية،وهو بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، محمود حميدة، محمد سلام، أحمد ‏فتحي، طاهر أبو ليلة، ومجموعة من الفنانين الشباب، وتدور ‏أحداثه في إطار رومانسي.‎‏ ‏

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