دائما في المقدمة.. الإمارات تواصل التنمية الشاملة في جميع القطاعات

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 12:20 م
الإمارات
الإمارات
وكالات

تواصل دولة الإمارات، مسيرة التنمية الشاملة في جميع القطاعات والتقدم وتسجيل قفزات كفيلة ليكون الزمن حاملاً لبصمة الإمارات بقوة.

 

وكانت صحيفة الإماراتـ قالت في افتتاحيتها، إن الطموحات الكبرى هدف مشروع لجميع الأمم، وعلى قدر العزيمة تكون الأهداف، فنحن في وطننا لا نؤمن بالصدف ولا نسعى لريادة مؤقتة ولا تسجيل موقف آني بين الكبار، بل نعمل في ظل قيادة رشيدة لنكون فرسان الصدارة العالمية وفاء لمن غرسوا ومن حملوا رايات المجد في جميع المحافل.

 

وأضافت الصحيفة الإماراتية: "لمن يؤمنون أن مكانة دولة الإمارات دائماً في المقدمة، وأن لها رسالتها كصانعة للحضارة وتسير في طليعة الركب استعداداً لغد الإنسان، وطن حول مساعي الخير وعملية البناء الشامل إلى ملاحم من الإنجازات الرائدة وقدم للعالم أجمع تجربة فريدة وثرية باتت ملهمة للكثير من الدول في قدرة الإنسان على صناعة المستحيل".

 

وتابعت الصحيفة الإماراتية، كان أرقام التنافسية وريادتنا العالمية للعام الرابع على التوالي التي وضعت الدولة على قمة دول المنطقة والشرق الأوسط والتاسعة عالمياً وصدارة مطلقة في 23 مؤشراً، هي براهين كبرى على الزخم الذي ننعم به وكيف أنه يستحيل لأي ظرف عالمي أو طارئ أن يكون عائقاً عن مواصلة التقدم عبر نقلات حضارية في الكثير من القطاعات التي برهنت خلالها الدولة أنها تمتلك شجاعة القرارات التاريخية بخوض غمار التنافسية مع الكثير من الدول العريقة والمتقدمة لكنها لا تسبقنا إلا بالعمر الزمني.

 

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