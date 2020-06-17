أحمد فهمي يحتفل بعيد ميلاد نجله الصغير

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أحتفل الفنان أحمد فهمي، بعيد ميلاد نجله الصغير، من خلال نشر مقطع فيديو جديدة مجمع لصوره منذ طفولته حتى الآن، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق أحمد، على مقطع الفيديو قائلًا:"عيد ميلاد سعيد يا بطلي تزهر لسعادة في قلبي كل ثانية لان لدي ابن رائع مثلك كلنا بنحبك".



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"كل سنة وهو طيب وعقبال مليووووون سنة" وأضاف آخر"ياروحي نسخه من والدته".



يذكر أـن آخر أعمال أحمد فهمي، مسسلسل "أسود فاتح" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي غامض، وشارك في بطولته مجموعة من نجوم الفن منهم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وأحمد الشامي وحسن عيد، وكان من المقرر عرض المسلسل خلال رمضان 2020 ولكنه تأجل بسبب كورونا.