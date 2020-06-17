استمرار انخفاض مبيعات السيارات الأوروبية في مايو مع تزايد إصابات كورونا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 12:05 م
بوابة الفجر
أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن مبيعات السيارات الأوروبية انخفضت في مايو لكن الانخفاض لم يكن حادا مثل الشهر السابق بسبب تخفيف القيود المفروضة لاحتواء جائحة فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات اتحاد صناعة السيارات الأوروبي أنه في مايو ، انخفضت تسجيلات السيارات الجديدة 56.8 بالمئة إلى 623 ألفا و812 سيارة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية.

والانخفاض أقل بروزا من تراجع بنسبة 78.3 بالمئة في أبريل.

وسجلت المبيعات تراجعات في خانة العشرات في جميع أسواق الاتحاد الأوروبي، فيما أعلنت كرواتيا والبرتغال وإسبانيا عن أكبر انخفاضات بنسب 26.2 بالمئة و47.7 بالمئة و72.7 بالمئة على الترتيب.

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