رغم العرض المغري.. زيزو يرفض الرحيل عن الزمالك

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 12:04 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
رفض أحمد سيد زيزو لاعب وسط فريق الزمالك فكرة الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة عقب نهاية الموسم الجاري.

وأفادت تقارير صحفية أن زيزو تلقى عرضا من أحد الأندية السعودية الكبيرة، وأن العرض من إحدى شركات التسويق، لكن زيزو رفض الرحيل.

وجاء قرار أحمد سيد زيزو بالرفض، بسبب رغبته في تحقيق المزيد من البطولات مع الزمالك، وسط مشاركته الأساسية مع باتريس كارتيرون المدير الفني للأبيض.

ورفض كارتيرون رحيل زيزو عن الفريق، وأبلغ إدارة الزمالك بعدم نيته في بيع اللاعب خلال الفترة المقبلة.



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