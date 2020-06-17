الصين تعلن أخر تطورات اشتباكات الحدود مع الهند

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 12:00 م
الحدود الهندية الصينية
الحدود الهندية الصينية
وكالات

أعلنت السلطات الصنية، اليوم الأربعاء، أنها اتفقت مع الهند على حل الخلاف الحدودي بعد اشتباكات هي الأعنف منذ عقود.

ووصفت وزارة الخارجية الصينية، الوضع على الحدود مع الهند بأنه "مستقر وتحت السيطرة"، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد طالب الجيش الصيني، السلطات الهندية بوقف كل التعديات والاستفزازات ضد الصين، مضيفًا: "نحث الهند على العودة الى الحوار لخفض التصعيد".

 

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الهندية، مقتل ضابط وجنديين وذلك في مواجهات مع القوات الصينية بوادي جلوان الحدودي بين البلدين.

 

وكان وزير الدفاع الهندي، عقد  اجتماعا مع رئيس هيئة أركان الجيش ووزير الخارجية، لمناقشة المواجهات بين الجيشين الهندي والصيني في المناطق الحدودية، في الوقت الذي نفت فيه الهند اتهامات الصين بالهجوم على مواقعها، مؤكدة أن الضحايا من الجانبين في المواجهات.

 

وتصاعد التوتر بين الطرفين، خلال الأسابيع الماضية، وبعد محادثات عسكرية وسياسية بين الجانبين أعقبت مناوشات حدودية في ولاية لداخ المرتفعة شمالي الهند

 

والجدير بالذكر أن عدة اشتباكات بين القوتين الآسيويتين العملاقتين تدور على طول الحدود بينهما الممتدة على طول 3500 كيلومتر، وخصوصا في منطقة لاداخ المرتفعة في شمال الهند.

 

وقد وقفت القوات الهندية والصينية، في 2017، وجها لوجه على مدى 72 يوما في قطاع استراتيجي من منطقة بوتان في الهيمالايا، وسمحت مفاوضات بتخفيف التوتر بين الطرفين.

 

وتدور نزاعات جغرافية عدة بين الهند والصين في قطاعات لاداخ (غرب) وأروناشال براديش (شرق)، ووقعت حرب خاطفة بين البلدين عام 1962، هزمت فيها القوات الهندية.

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