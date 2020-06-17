للحصول على بشرة رطبة.. جربي هذا الماسك

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:50 ص
العسل
العسل
تريدين الحصول على بشرة رطبة وخالية من المشاكل في فصل الصيف، نقدم لكِ ماسك مكون من حبة من الأفوكادو، وملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وملعقة كبيرة من العسل، عصير حبة من الليمون، لتحصلين على أفضل النتائج في وقت قصير، ومن هنا إليك طريقة تحضير الماسك في لمنزل بكل سهولة:

طريقة تحضير ماسك الأفوكادو والعسل

- اهرسي حبة الأفوكادو جيداً
- أضيفي عصير الليمون الحامض وزيت الزيتون والعسل.
- حركي المكونات جيداً إلى أن تصبح متجانسة.
- نظفي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالمياه الباردة.
- قومي بعمل حمام بخار عن طريق وضع حلة من الماء على النار وعرضي وجهك لمدة ربع ساعة لتفتيح مسام بشرتك مع الحرص على وضع منشفة على شعرك.
- طبقي الماسك على وجهك بأطراف أصابعك، واحرصي على الابتعاد عن منطقة العينين.
- اتركي الماسك على وجهك لمدة ربع ساعة.
- نظفي وجهك، وجففيه بفوطة قطنية، ورطبيه بكريم الترطيب الملائم لنوع بشرتك.

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