للحصول على بشرة رطبة.. جربي هذا الماسك

تريدين الحصول على بشرة رطبة وخالية من المشاكل في فصل الصيف، نقدم لكِ ماسك مكون من حبة من الأفوكادو، و ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، و ملعقة كبيرة من العسل، عصير حبة من الليمون، لتحصلين على أفضل النتائج في وقت قصير، ومن هنا إليك طريقة تحضير الماسك في لمنزل بكل سهولة:





طريقة تحضير ماسك الأفوكادو والعسل





- اهرسي حبة الأفوكادو جيداً

- أضيفي عصير الليمون الحامض وزيت الزيتون والعسل.

- حركي المكونات جيداً إلى أن تصبح متجانسة.

- نظفي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالمياه الباردة.

- قومي بعمل حمام بخار عن طريق وضع حلة من الماء على النار وعرضي وجهك لمدة ربع ساعة لتفتيح مسام بشرتك مع الحرص على وضع منشفة على شعرك.

- طبقي الماسك على وجهك بأطراف أصابعك، واحرصي على الابتعاد عن منطقة العينين.

- اتركي الماسك على وجهك لمدة ربع ساعة.

- نظفي وجهك، وجففيه بفوطة قطنية، ورطبيه بكريم الترطيب الملائم لنوع بشرتك.