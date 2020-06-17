بإطلالاتين مختلفتين..ميار الغيطي تخضع لجلسة تصوير جديدة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:54 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
خضعت الفنانة ميار الغيطي، لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات العربية، وظهرت خلالها مرتدية فستانًا قصير بكرانيش وقفازات باللون الاسود وكان شعرها منسدل" كما ظهرت مرتدية"فستانًا قصير مفتوح الظهر باللون البيج وكان شعرها مرفوع".

وشاركت ميار، جمهورها مقطع فيديو جديد من كواليس جلسة التصوير، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


يذكر أن آخر أعمال ميار الغيطي، مسلسل "طلعت روحي" وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته مجموعة من الفنانين منهم الفنانة إنجي وجدان ونيكولا معوض.

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