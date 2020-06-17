الطالع الفلكي الأربِعَاء 17/6/2020..بُرج الثّروَة!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الثّور.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحَمَلْ.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 21 مايو - 21 يونيو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 16 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الثّريّا من 7 يونيو - 19 يونيو.





اليوم 10 بَؤونَة قبطى ، 17 حُزَيْرَان رُومى ، 25 شوّال ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - لو سَمَحَتْ ، دِى بِكاَمْ ودِى بِكَامْ ؟ إيه دا الإتنين نفس السّعر؟ إفتح الكبيرة ، حتعمل إيه تانى هيّا واحدة.(وحيد سيف من فيلم القطار-1986)





*القمر فى الثّور "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*من أسرار صفات مواليد

برج الثور إمتلاكهم لمهارة تكوين الثروات وتراكم الأموال ، منصوحون بالعمل فى الأعمال التجارية الخاصة بهم ومتابعة ترميم وصيانة مُمتلكات العائلة التى تدر أرباحاً على المدى الطويل كالعقارات والأراضى الزراعية والمحلات التجارية والمقاهى ، يعشقون العطور والتهام الأطعمة الشهيّة والإستمتاع بالأنشطة المنزلية (إنْدُور) داخل جدران المنزل كالإستماع للمُوسيقى ومشاهدة الأفلام الكوميدية وأداء الواجبات الزوجية ، إن أردت إهداء هدية لمولود الثور فالعطور هدية مناسبة بالإضافة لمجموعة كاملة من مُنتج معيْن(مجموعة كاملة لأغانى مطرب مُعين، مجموعة طوابع كاملة لدولة مُعينة ، مجموعة قصصيّة كاملة لأديب مُعيْن..إلخ) يكمن عيبهم الكبير فى العناد والتشبث بالرأى ومهارة التوفير التى يشاركهم فيها مواليد الميزان والتى قد تزيد عن الحدّ.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: بإمكانك التخلى عن فكرة فريق العمل مُؤقّتاً والشّروع بمفردك فى الأعمال التى تبرع فيها وتفسد إن قام بها أكثر من شخص.





برج الثور: كل المشاريع العملاقة كانت بداياتها مُتواضعة، تذكر ذلك إن كنت تستخف مقدار ما أنجزته من تقدم، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.

برج الجوزاء: المواقف الصعبة دائماً ما يكون لها جانبها المشرق، يكفى أن تعرف الصّديق وقت الضيق ، وألا تكرّر نفس الخطأ.





برج السّرطان: الفحم بعد الضغط والحرارة الشديدة يتحول إلى ماس ثمين، مواجة المشاكل حظ سيئ للآخرين لكنه تراكم للخبرات من وجهة نظر السّرطان.





برج الأسد: إبتعد عن التدخل أو التطفل فى شئون الآخرين ، إن أردت إسداء نصيحة فلتكن فى السرّ وبأسلوب مُغلف بورق سوليفان.





برج العذراء : لا تُلقِ بكل ثقلك على قريب أو صديق بحجّة العَشَم، كل منّا يحمل أعباءه الخاصّة فاطلب المساعدة فى حدود المعقول،إذا كان حبيبك عسل.





برج الميزان : برجك يعنى الموازنة بين الكرم والحرص ،العقل والقلب ، موازنة فى علاقتك بين الوالدة والزوجة ، لا تسمح لكفّة بالشطط على حساب كفّة أخرى.





برج العقرب: بريستيجك لن يهتزّ إن قمت بالتواضع لفقير ومنحته بعض الدراهم ولو بطريقة مُقنّعَة بعمل بسيط تكلفه به مع إبتسامة تخفض من شعوره بالضعف.





برج القوس: لاتأخذ قراراً تحت حالة غضب أو سعادة فصاحب الحالة العاطفية لا يُفكر بموضوعيّة ، إنتظر حتى تسترجع ثباتك الإنفعالى ثم فكر بهدوء.





برج الجدى: مزاجك سَهْل مُنْبَسِط وهذا يعنى مُساعدتك لأفراد أسرتك بكل رضا وسعادة ، أنت عُرضَة للإبتزاز العاطفى من الأطفال.





برج الدّلو: لاتغلق بابك فى وجه من يطلب معونتك ولا تفتح بابك للمشبوهين و براكين الأذى ، ميَز بين الصالح والطالح،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الحوت: الحاسّة السّادسة أو الشّعور بالضيق أو القلق من أمرٍ ما دون سبب واضح يجعل من الضرورى التوقف عن الإستمرار حتى القيام بفحص الأمر بدقّة.



