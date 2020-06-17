تعليم الجيزة تستعد لامتحانات الثانوية العامة بـ13 ألف كمامة و126 ألف جوانتي

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:50 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، في توريد معدات التطهير والتعقيم إلى المدارس قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة.

وأكد خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم استلام عدد 13 ألف كمامة و٧٦٠ ألف غطاء أحذية بلاستيك و١٢٦ ألف جوانتي مساء أمس، وجارٍ تسليمها إلى الإدارات التعليمية، لتكون جاهزة على التسليم يوم الجمعة القادمة إلى رؤساء اللجان.

وأوضح حجازي، أن المديرية تسلمت أيضا ١٢٦ ألف عبوة من الكحول والمطهرات، وجارى توزيعها أيضا علي المدارس المختلفة.

وأصدر مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تعليماته لمديري الإدارات بتطهير وتعقيم المدارس قبل تسليمها كإجراء احترازي اضافي، قبل أن تبدأ شركات التعقيم المتخصصة المكلفة من الوزارة بمباشرة عملها.

جولات ميدانية لمحافظ الجيزة لمتابعة مشروعات تطوير المناطق غير المخططة

فاجئ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الشركات المسند إليها أعمال الرصف والتطوير بعدد من المناطق غير المخططة بالأحياء، وذلك لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال والالتزام بالجدول الزمني المحدد.

تفقد المحافظ أعمال تركيب الانترلوك بمدينة الرحمن بنطاق حي الهرم موجها بالالتزام بالمواصفات الفنية في الأعمال وعدم استلام الشوارع قبل التأكد من ذلك.


أشار محافظ الجيزة، إن المناطق المستهدف تطويرها تشمل أحياء العمرانية، والهرم، والوراق والطالبية وبولاق الدكرور، وشمال الجيزة، وذلك ضمن خطة تم وضعها لتحديد الاحتياجات الضرورية لتلك المناطق بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات.

وأضاف أن أعمال التطوير تشمل رصف الطرق، أو تبليط بالإنترلوك، ودعمها بأعمدة إنارة حديثة، وإضفاء مظاهر جمالية بالمنطقة، لتحسين الصورة البصرية، مؤكدًا علي البدء في تنفيذ مخططات تطوير لمناطق أخري من خلال الخطة الجديدة والتي ستبدأ يوليو القادم.


وتابع محافظ الجيزة حاله النظافة بنطاق حي الهرم، حيث قرر مجازاة كلا من مسئولي المتابعة والنظافة بخصم ١٠ أيام لوجود تجمعات للمخلفات أسفل أحد الكباري.

كما تفقد راشد شارع نادي الطالبية والجاري تنفيذ أعمال تطوير ورصف به باعتباره احد المتفرعات الحيوية التى تربط بين شارعى الهرم والملك فيصل موجها بمراعاة التنسيق العام للشارع من حيث عدد الحارات ومساحه الأرصفة، مشددا على إزالة اى أكشاك أو مظاهر للتعدي وكل ما يعيق حركة سير المواطنين.

كما حرص المحافظ خلال الجولة على تفقد مدرسة الشهيد محمد محمود المتواجدة بنفس الشارع و التى ستشهد تواجد لجنة خاصة لامتحانات الثانوية العامى بها وذلك للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية الخاصة بسلامة الطلاب حيث تابع راشد كبائن التعقيم المعدة لذلك ومستوي النظافة ومجهودات التعقيم والتطهير بمحيط وداخل المدرسة.


كما تفقد المحافظ شارع كفر طهرمس بحى بولاق الدكرور ووجه خلالها بخصم ٥ أيام من مسئول الاشغالات بالحى وذلك لوجود مظاهر للإشغالات وتعديات للأكشاك والأسوار الخراسانية والحواجز الحديدية الموجودة بالشارع موجها بسرعة إزالة كل هذه الاشغالات والمخالفات على الفور.

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