زوجة محمد الشرنوبي تغازل جمهورها بصورة لها من شهر العسل

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شاركت زوجة الفنان محمد الشرنوبي، رحمة رياض، جمهورها بصورة جديدة لها من شهر العسل، على خاصية الأستوري، عبر حسابها الشخصي، بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت رندا، خلال الصورة مرتدية "توب أوف شولدر باللون الأسود وهوت شورت باللون الأحمر ونضارة شمس وكان شعره طويل منسدل".



وجدير بالذكر أن الفنان محمد الشرنوبي، أحتفل بعقد قرانه منذ ايام على رحمة رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام، بأحدى الفنداق وسط الأهل والأصدقاء فقط.



يذكر أن آخر أعمال محمد الشرنوبي، مسلسل "ليه لأ" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي، وشارك في بطولته الفنانة أمينة خليل وهالة صدقي ومريم الخشيت.