كورونا يحاصر الصين ويلغي 70% من الرحلات الجوية في بكين

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:41 ص
الصين
الصين
الصين ، وسط تخاوف عالمية وتحذيرات من تفشي وظهور موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد، يواصل العالم سياسته الانفتاحية للتعايش مع الجائحة، وتخفيف الضرر الواقع على الدول من النواحي الاقتصادية على وجه التحديد.

الصين وسط مخاوف كورونا

وظهر فيروس كورونا في الصين وتحديداً بمدينة "ووهان" الصينية حيث انتشرت الفيديوهات المصورة، التي تدل على شراسة هذا المرض الخطير لتعلن بكين اتخاذ إجراءات إغلاق صارمة للتخلص من هذا الفيروس الذي ينتقل بين البشر بسرعة كبيرة.

إجراءات جديدة من الصين

واتخذت الصين إجراءات صارمة وفرضت حظر التجول أو الخروج إلى الأماكن العامة فارضة حصاراً على "ووهان" ومنع دخول أو خروج أحد، إلا للضرورة وفي أضيق الحدود، للحد من انتشار الفيروس ودحره في بؤرته هذه.

بداية كورونا من الصين 

وبدأ العالم يعلن ظهور الفيروس على أراضيه دولةً تلو الأخرى، محملين الصين الجزء الأكبر في انتشار هذا الوباء، ولاسيماً لوجود معمل للفيروسات بالقرب من السوق المحلي الذي يتوقع أنه هو من نقل الفيروس من خلاله.

سيطرة الصين على كورونا

فاجأت الصين العالم حيث أعلنت سيطرتها التامة على الفيروس وخروج آخر مصاب بكورونا من مستشفياتها، وظهر أطبؤها في المشهد الشهير الذي سيخلد في التاريخ، وهم يرفعون الكمامات عن وجوههم وسط تفاؤل وتعجب عالمي.

الموجة الثانية في الصين

وظهرت الموجة الثانية لتفشي كورونا في الصين وهذه المرة من العاصمة بكين وأيضاً في أحد الأسواق، لتعلن الصين إجراءات صارمة لمنع تفشي ومعاودة الفيروس مرة أخرى على أراضيها لتسجل عن 10 الإصابات الجديدة.

إجراءات الصين لمنع كورونا

وقررت الصين فرض بعض الإجراءات والقيود حتى لا تصبح بكين بؤرة جديدة لانتشار الجائحة مجدداً على أراضيها، لتلغي قرابة 1255 حلة بمطارين في العاصمة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

الإصابات الجديدة في الصين

وسجلت الصين 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدينة بكين، لترتفع النسبة عن الأخرى المسجلة قبل 24 ساعة من إحصائية أمس، وسط محاولات لاحتواء الفيروس القاتل، وأعنت الصحة بالمدينة أن 19 حالة جديدة رصدت في "فنجتاي" جنوب غرب البلاد.

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