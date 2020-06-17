لجنة القيد بالبورصة توافق على زيادة رأس مال "ريكاب للإستثمارات " و"سي أي كابيتال "

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية علي زيادة رأسمال كلاً من شركة ريكاب للاستثمارات المالية و سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية





وأوضحت البورصة المصرية في بيان لها اليوم ، أنها قد وافق علي قيد أسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع لشركة ريكاب للاستثمارات المالية من 530,9 مليون جنيه ‏مصري الي 557,48 مليون جنيه مصرى بزيادة قدرها 26,5 مليون جنيه مصرى وذلك بإصدار عدد أسهم ‏‏5,3 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيه مصري للسهم الواحد





وأشارت الجنة، الي أن الزيادة ستكون تمويلا من الأرباح القابلة للتوزيع الواردة بالقوائم المالية ‏للشركة عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2019 (بواقع 0.05 سهم مجانى لكل واحد سهم اصلى ) ؛ ( الإصدار ‏الرابع ) ، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية " أسهم". ‏









علما بأن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0.05 سهم مجانى لكل واحد سهم اصلى ) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة ‏تداول يوم الاحد الموافق 05\07\2020 .‏





وأكدت البورصة ، علي ضرور إدراج اسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد السعر المرجعي على سهم الشركة ‏اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 06\07\2020 .كما يلي :-‏

‏( ص 1 : ص 4) : 111,496,953 سهم

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كما وافقت لجنة القيد ايضاً ، علي قيد أسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع لشركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية من 800 ‏مليون جنيه مصرى الي 1 مليار جنيه مصرى بزيادة قدرها 200 مليون جنيه مصرى وذلك بإصدار عدد أسهم 200 ‏مليون سهم بقيمة اسمية 1 جنيه مصرى للسهم الواحد، وذلك تمويلا من احتياطي علاوة الإصدار الظاهر بالقوائم المالية تامنتهية في ديسمبر2019 (بواقع 0.25 سهم مجانى لكل واحد سهم اصلى ) ؛ ( الإصدار السابع) ، بجدول قيد الاوراق المالية ‏المصرية " أسهم".‏





علما بأن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0.25 سهم مجانى لكل واحد سهم اصلى ) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة ‏تداول يوم الاحد الموافق 05\07\2020.‏





وأكدت البورصة علي ضررورة أن تدرج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد السعر المرجعي على سهم الشركة ‏اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 06\07\2020 كما يلي :-‏

‏( ص 1 : ص 7) : 1,000,000,000 سهم