لجنة القيد بالبورصة توافق على زيادة رأس مال "ريكاب للإستثمارات " و"سي أي كابيتال "
الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:31 ص
نيفين سمير
وافقت لجنة قيد الأوراق المالية علي زيادة رأسمال كلاً من شركة ريكاب للاستثمارات المالية وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية
وأوضحت البورصة المصرية في بيان لها اليوم ، أنها قد وافق علي قيد أسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع لشركة ريكاب للاستثمارات المالية من 530,9 مليون جنيه مصري الي 557,48 مليون جنيه مصرى بزيادة قدرها 26,5 مليون جنيه مصرى وذلك بإصدار عدد أسهم 5,3 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيه مصري للسهم الواحد
وأشارت الجنة، الي أن الزيادة ستكون تمويلا من الأرباح القابلة للتوزيع الواردة بالقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2019 (بواقع 0.05 سهم مجانى لكل واحد سهم اصلى ) ؛ ( الإصدار الرابع ) ، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية " أسهم".
علما بأن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0.05 سهم مجانى لكل واحد سهم اصلى ) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الاحد الموافق 05\07\2020 .
وأكدت البورصة ، علي ضرور إدراج اسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد السعر المرجعي على سهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 06\07\2020 .كما يلي :-
( ص 1 : ص 4) : 111,496,953 سهم
كما وافقت لجنة القيد ايضاً ، علي قيد أسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع لشركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية من 800 مليون جنيه مصرى الي 1 مليار جنيه مصرى بزيادة قدرها 200 مليون جنيه مصرى وذلك بإصدار عدد أسهم 200 مليون سهم بقيمة اسمية 1 جنيه مصرى للسهم الواحد، وذلك تمويلا من احتياطي علاوة الإصدار الظاهر بالقوائم المالية تامنتهية في ديسمبر2019 (بواقع 0.25 سهم مجانى لكل واحد سهم اصلى ) ؛ ( الإصدار السابع) ، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية " أسهم".
علما بأن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0.25 سهم مجانى لكل واحد سهم اصلى ) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الاحد الموافق 05\07\2020.
وأكدت البورصة علي ضررورة أن تدرج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد السعر المرجعي على سهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 06\07\2020 كما يلي :-
( ص 1 : ص 7) : 1,000,000,000 سهم
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