روجينا توجه رسالة لـ ابنة خالد الغندور.. ماذا قالت؟

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وجهت الفنانة روچينا رسالة مليئة بالحب لإبنه الإعلامي الرياضي خالد الغندور، بعدما أصيبت بفيروس كورونا.



نشرت روجينا مقطع فيديو لها، قالت فيه :"يا زينة أولاً دينا قالتلي إنك بتحبي فدوى، فعشان كده عملالك الفيديو ده، وعايزة أقولك إن فدوى كمان بتحبك، عارفة بتحبك ليه عشان انتي قمر وعسل وسكر، ويلا خفي بقى وخدى الدوا، وعاوزاكي تاكلي كويس وتبقي شطورة كده عشان أجبلك فدوى وأجي البيت، هتلاقيني جيالك أنا وفدوى في البيت، إذا كنتي انتي بتحبي فدوى ففدوى كمان بتحبك يا عمري".



وتابعت روچينا قائلة :" مروان أنا بحبك انت كمان يا مروان وفدوى بتحبك يا مروان عشان انت برضو جدع وعسل وسكر، بحبكم كلكوا، وبقولكم يا رب أشوفكم بكل خير وصحة، بحبكوا يا عمري".







وفي سياق آخر، يُشار أن آخر أعمال الفنانة روجينا الدرامية مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس"، وحققت من خلال دور" فدوى"نجاحًا كبيرًا، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.





https://www.instagram.com/p/CBelzDjFzF7/?igshid=17c490yde1pzl