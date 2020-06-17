ريال مدريد يسعى لخطف نجم بايرن ميونخ

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:32 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
الفجر الرياضي
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن نية نادي ريال مدريد في الحصول على خدمات أحد نجوم بايرن ميونخ الألماني في فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت صحيفة سبورت الإسبانية بأن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع الفرنسي لوكاس هيرنانديز ظهير بايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إدارة الملكي ترغب في حسم الصفقة أثناء تواجد هيرنانديز مع أتلتيكو مدريد إلا أن الروخيبلانكوس رفض بيع نجمه إلى جاره اللدود.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن العلاقة بين ريال مدريد وبايرن ميونخ متقلبة لكن النادي البافاري مستعد للتفاوض مع الملكي وذلك إذا تمكن من الحصول في المقابل على خدمات الظهير المغربي أشرف حكيمي المعار إلى بروسيا دورتموند.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مشكلة حكيمي مع ريال مدريد أنه يطلب ضمان اللعب بشكل أساسي عند العودة إلى قلعة سانتياجو برنابيو وهذا غير ممكن في ظل وجود داني كارفاخال.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن حكيمي يعتبر أولوية بالنسبة إلى بايرن ميونخ والذي على استعداد لإنفاق مبالغ كبيرة على كل من الصفقة بالإضافة إلى راتب النجم المغربي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن حكيمي يرحب بالانتقال إلى النادي البافاري لسببين، أولهما : أن راتبه سيبلغ حوالي 6 إلى 7 مليون يورو. والسبب الثاني هو أن انضمامه إلى بايرن ميونخ سيسمح له بالاستمرار في الدوري الذي تكيف فيه بنجاح وتألق فيه بشكل كبير مع بروسيا دورتموند.

أخبار تهمك

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 10 ساعات

كارتيرون يستقر على الراحلين عن الزمالك وسط مفاجأت عديدة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل| الصحة: تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 94 وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي ينسحب من صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

عاجل| اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. رخيص الثمن وموجود في مصر

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على بيان مجلس الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

الأرقام تفضح ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الجيش التركي ينشر قوات خاصة داخل العراق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

منذ يوم

أستاذ بـ"قصر العيني" يوجه تحذير مهم للمواطنين بشأن ارتداء الكمامات (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

"نمرة واحد في الحماية".. مستشار الرئيس يوجه رسالة مهمة للمصريين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ حوالي 11 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:06 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

12:52 ص

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

08:15 م

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

04:55 م

الأهلي ينسحب من صفقة الموسم

10:42 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟