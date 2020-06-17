7.9 مليار جنيه خسائر "حديد عز" خلال الربع الأول من عام 2020





كشفت البورصة المصرية اليوم عن القوائم المالية الخاصة بمجموعة حديد عز خلال الربع الأول من 2020 ، حيث أسفرت النتائج عن تحقيق صافي خسارة مجمعة بلغت 7.909 مليار جنيه مقابل صافي خسارة مجمعة بلغت 1.023 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.





وأوضحت الشركةفي بيان للبورصة المصرية اليوم ، أن المؤشرات قد أظهرت تحقيق صافي ربح مستقل بلغ 2.486 مليار جنيه مقابل صافي ربح مستقل بلغ 63.398 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.





وتكبدت الشركة صافي خسائر مجمعة خلال عام 2019 وصلت الي 4.321 مليار جنيه، في مقابل تحقيق الشركة لصافي خسائر 326.056 مليون جنيه خلالعام2018.





كما حققت الشركة صافي خسائر غير مجمعة خلال 2019 وصلت الي ، 847,9 مليون جنيه، نظير صافي ربح بلغ 121,8 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.





تأسست شركة حديد عز "العز في 2 من ابريل عام 1994 ،والغرض من الشركة وشركاتها التابعة هو صناعة وتجارة وتوزيع الحديد والصلب بكافة أنواعه وما يرتبط به من منتجات وخدمات.