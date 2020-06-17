7.9 مليار جنيه خسائر "حديد عز" خلال الربع الأول من عام 2020

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:21 ص
حديد عز
حديد عز
نيفين سمير

كشفت البورصة المصرية اليوم عن القوائم المالية الخاصة بمجموعة حديد عز خلال الربع الأول من 2020 ، حيث أسفرت النتائج عن تحقيق صافي خسارة مجمعة بلغت 7.909 مليار جنيه مقابل صافي خسارة مجمعة بلغت 1.023 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.

وأوضحت الشركةفي بيان للبورصة المصرية اليوم ، أن المؤشرات قد أظهرت تحقيق صافي ربح مستقل بلغ 2.486 مليار جنيه مقابل صافي ربح مستقل بلغ 63.398 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.

وتكبدت الشركة صافي خسائر مجمعة خلال عام 2019 وصلت الي  4.321 مليار جنيه، في مقابل تحقيق الشركة لصافي خسائر 326.056 مليون جنيه خلالعام2018.

كما حققت الشركة صافي خسائر غير مجمعة خلال 2019 وصلت الي ،  847,9 مليون جنيه، نظير صافي ربح بلغ 121,8 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

تأسست شركة حديد عز "العز في 2 من ابريل عام 1994 ،والغرض  من الشركة وشركاتها التابعة هو صناعة وتجارة وتوزيع الحديد والصلب بكافة أنواعه وما يرتبط به من منتجات وخدمات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يان

أخبار تهمك

الأرقام تفضح ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

كارتيرون يستقر على الراحلين عن الزمالك وسط مفاجأت عديدة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل| اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. رخيص الثمن وموجود في مصر

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الجيش التركي ينشر قوات خاصة داخل العراق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

منذ حوالي 19 ساعة

"نمرة واحد في الحماية".. مستشار الرئيس يوجه رسالة مهمة للمصريين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

منذ يوم

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 94 وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

أستاذ بـ"قصر العيني" يوجه تحذير مهم للمواطنين بشأن ارتداء الكمامات (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على بيان مجلس الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي ينسحب من صفقة الموسم

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

"بلتون" تتكبد خسائر بـ 82.4 مليون جنيه خلال 2018

أخبار البورصة .."حديد عز " تبيع 35.3 مليون سهم لـ"عز الدخيلة" بـ 356 مليون دولار

1.3 مليار جنيه أرباح "بايونيرز القابضة " خلال عام 2019

1.5 مليار جنيه خسائر "القلعة للاستشارات المالية " خلال عام 2019

1.3 مليار جنيه أرباح " المصرية للإتصالات " خلال الربع الأول من 2020

"النعيم القابضة " تتكبد خسائر بـ 1.5 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2020

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:06 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

12:52 ص

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

08:15 م

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

04:55 م

الأهلي ينسحب من صفقة الموسم

10:42 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟