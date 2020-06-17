الوداد يصدم الأهلي والزمالك ويرفض رحيل نجمه

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:24 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
الفجر الرياضي
كشف المدير الرياضي لنادي الوداد المغربي بول بوت، عن أنه كانت هناك مفاوضات من قبل ناديي الأهلي والزمالك مع نجم الفريق وليد الكرتي، من أجل التعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وخلال تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورتس"  قال بوت: "الكرتي لديه امكانيات عالية ومميز ومكسب لأي فريق، وأتيحت له فرص عديدة للاحتراف ومنهم الزمالك والأهلي، ولكن الوداد لا يسعى للاستغناء عن اللاعب، لأن النادي يرغب في الحصول على دوري أبطال إفريقيا ويحافظ على قوامه".

وأكد: "لم تحدث مفاوضات مباشرة من الزمالك للتعاقد معي قبل سنوات، ولكن وكيلي أخبرني أنهم يتواصلون معه، في ذلك الوقت كنت ملتزما مع منتخب كينيا، وكان من الصعب أن أتركهم في هذا الوقت".

وتابع: "أفضل اللاعبين المصريين وأحب كرة القدم المصرية وأعرفها جيدًا، وقضيت الكثير من الأوقات في مصر وواجهت منتخبها الوطني".

واضاف: "مصر بلد جميلة وشعبها ودود، أنا دربت الكثير من الأندية في إفريقيا، ولكن بالتأكيد أرغب في التدريب داخل مصر، ويعتبر ذلك بمثابة حلم".

واخنهى: "كانت مفاجأة لي خروج المنتخب المصري من كأس أمم إفريقيا، ربما الأمور لم تسير على ما يرام، لا أستطيع أن أذكر الأسباب، ولكن كانت مفاجأة كبيرة أن يخرج المنتخب بهذه السهولة".

أخبار تهمك

كارتيرون يستقر على الراحلين عن الزمالك وسط مفاجأت عديدة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الأرقام تفضح ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

"نمرة واحد في الحماية".. مستشار الرئيس يوجه رسالة مهمة للمصريين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

منذ يوم

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل| اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. رخيص الثمن وموجود في مصر

منذ حوالي 19 ساعة

أستاذ بـ"قصر العيني" يوجه تحذير مهم للمواطنين بشأن ارتداء الكمامات (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 94 وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الجيش التركي ينشر قوات خاصة داخل العراق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على بيان مجلس الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي ينسحب من صفقة الموسم

منذ ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:06 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

12:52 ص

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

08:15 م

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

04:55 م

الأهلي ينسحب من صفقة الموسم

10:42 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟