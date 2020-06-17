الوداد يصدم الأهلي والزمالك ويرفض رحيل نجمه

كشف المدير الرياضي لنادي الوداد المغربي بول بوت، عن أنه كانت هناك مفاوضات من قبل ناديي الأهلي والزمالك مع نجم الفريق وليد الكرتي، من أجل التعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.





وخلال تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورتس" قال بوت: "الكرتي لديه امكانيات عالية ومميز ومكسب لأي فريق، وأتيحت له فرص عديدة للاحتراف ومنهم الزمالك والأهلي، ولكن الوداد لا يسعى للاستغناء عن اللاعب، لأن النادي يرغب في الحصول على دوري أبطال إفريقيا ويحافظ على قوامه".





وأكد: "لم تحدث مفاوضات مباشرة من الزمالك للتعاقد معي قبل سنوات، ولكن وكيلي أخبرني أنهم يتواصلون معه، في ذلك الوقت كنت ملتزما مع منتخب كينيا، وكان من الصعب أن أتركهم في هذا الوقت".





وتابع: "أفضل اللاعبين المصريين وأحب كرة القدم المصرية وأعرفها جيدًا، وقضيت الكثير من الأوقات في مصر وواجهت منتخبها الوطني".





واضاف: "مصر بلد جميلة وشعبها ودود، أنا دربت الكثير من الأندية في إفريقيا، ولكن بالتأكيد أرغب في التدريب داخل مصر، ويعتبر ذلك بمثابة حلم".





واخنهى: "كانت مفاجأة لي خروج المنتخب المصري من كأس أمم إفريقيا، ربما الأمور لم تسير على ما يرام، لا أستطيع أن أذكر الأسباب، ولكن كانت مفاجأة كبيرة أن يخرج المنتخب بهذه السهولة".