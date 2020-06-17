اليوم.. وصول 10 رحلات تقل 1502 عامل مصري عالقين بالكويت

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:24 ص
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
إسماعيل منطاوي
أعلن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بسفارة مصر بالكويت، أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة  لنحو 21 رحلة طيران تحمل على متنها 3217 راكبا إلى مطارات 5 دول: مصر، والهند، وتركيا ونيبال، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر لـ10 رحلات تقل 1502 عامل من العالقين.

وجاء ذلك في تقرير تلقاه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الأربعاء. 

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ10 سوف تصل إلى 4 مطارات هي مطار القاهرة والأقصر، وأسيوط وسوهاج، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 10 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت، اليوم الأربعاء، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 1502 عامل، حيث تغادر الرحلة الأولى على الكويتية رقم 1645 قيام من مطار الكويت الساعة 7.05 وعلى متنها 130 عاملا وتصل مطار سوهاج، أما الثانية رقم  1653 الكويتية وتغادر الكويت 9.05 وعلى متنها 130 عاملا وتصل إلى مطار سوهاج.

والثالثة أير كايرو رحلة رقم 2502 قيام من الكويت 10.00 وعلى متنها 145 عاملا، وصول مطار القاهرة، أما الرحلة الرابعة على الكويتية رقم 1543 قيام من الكويت 14.15 على متنها 195 عاملا، تصل لمطار القاهرة، والرحلة الخامسة على المصرية رقم 3066 قيام من الكويت 15.05 وعلى متنها 145 عاملا، وتصل مطار الأقصر، أما الرحلة السادسة الجزيرة رقم 1733 قيام من الكويت الساعة 17.05 وعلى متنها 145 عاملا وتصل مطار القاهرة.

والرحلة السابعة على طيران إير كايرو، رقم 2416 قيام من الكويت 17.30 وعلى متنها 168 عاملا تصل إلى سوهاج، والثامنة طيران  الجزيرة رحلة رقم 1701 قيام من الكويت 18.00 وعلى متنها 145 عاملا تصل مطار أسيوط، والرحلة التاسعة على طيران إيركايرو رقم 2416 قيام من الكويت 17.30 وصول مطار أسيوط وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة العاشرة طيران الجزيرة رحلة رقم 1703 قيام من الكويت 20.00 وصول مطار أسيوط وعلى متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.

القوى العاملة: تعيين 128 شابا.. بينهم 6 من ذوي الهمم بالسويس

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة عن تعيين مديرية القوى العاملة بالسويس 128 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى بالسويس، منهم 6 من ذوى الاحتياجات الخاصة، واستخراج 241  شهادة قيد "كعب عمل"، وتسجيل مجموعة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة ومن العمالة الفنية وغير الفنية، وذلك من خلال المكاتب الخمس الموجودة بالأحياء لتشغيلهم فى نطاق المحافظة.

وقال "سعفان": إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة فى إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

وأوضح حاتم جاد الرب مدير المديرية فى تقريره الشهرى  لوزير القوى العاملة أن المديرية تابعت خلال مايو الماضى صرف  المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه عن طريق  البريد والبنك الزراعي المصرى لنحو 1838 عاملا صرفوا  919 ألف جنيه.

وتلقت بتلقى 6 شكاوى فردية، تم تسوية 3 منها، وإحالة شكوى إلى المحكمة العمالية، ومازال هناك شكوتين تحت البحث  والدراسة، فضلا عن إنهاء إضراب بالشركة الوطنية للصناعات الحديدية NSF  يعمل  بها 1213 عاملا قطاع استثمارى - خارجى وعودة العمل بها بعد تلبية طلبات العمال القانونية.

وأشار مدير المديرية إلي أنها قامت بزيارة ميدانية لـ 15 مخبزاً وتحويل عامل من العاملين بالمخابز إلى الكشف الطبي، منوها بأنه بمتابعة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قامت من خلال حملات لمفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية بمتابعةهذه الإجراءات والتأكد من تعقيم المنشآت والمركبات التى تقل العمال ،حفاظاً عليهم من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). 
 
 

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