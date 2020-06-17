نيللي كريم تخطف قلوب محبيها بهذه الإطلالة

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تحرص الفنانة نيللي كريم ، علي التفاعل الدائم مع محبيها من خلال مشاركتها بصور من حياتها اليومية والفنية، حيث نشرت رحمة منذ قليل صورة جديدة لها على حسابها الشخصي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك ".



حيث نشرت نيللي منذ قليل صورة جديدة لها عبر فيسيوك ، وظهرت بالصورة بإطلالة كاچول ، وعلقت عليها قائلة : "صباح الخير" .



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور رحمة وحصلت على عدد كبير من الاعجابات ، وتباينت التعليقات من قبل الجمهور وعلق أحد متابعيها صباح الخير يا أجمل وأرق حد في الدنيا ، وتابع آخر صباح الورد والياسمين.



يذكر أن نيللى كريم خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللي كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب، ودنيا ماهر، وعدد آخر من الفنانين.





