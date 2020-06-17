200 ألف طلب تسجيل.. هل تنجح حملات التبرع بالدم عبر "فيسبوك"؟

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:22 ص
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
ياسمين مبروك
استطاعت حملة التبرع بالدم عبر الفيس بوك التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان، جذب المواطنين وحثهم على تلك المهمة العظيمة بإنقاذ الأرواح، حيث بلغ إجمالي المتقدمين بطلبات التسجيل نحو 200 ألف شخص، إضافةً لدعوة المتعافين من فيروس كورونا المستجد للتبرع بالبلازما لعلاج الحالات الحرجة.

200 ألف طلب للتبرع بالدم

وحققت حملة التبرع بالدم عبر الفيس بوك، نجاحًا عظيمًا في مستهل عملها، حيث أوضحت وزارة الصحة والسكان، أنها تلقت طلبات تسجيل للتبرع بالدم من 200 ألف شخص عبر حملة التبرع بالفيس بوك.

وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن مبادرة التبرع بالدم مهمة جدًا للتضامن، حيث أنها قامت بالتبرع بالدم في اليوم العالمي للتبرع بالدم للمشاركة والتضامن، قائلة: "كلنا في يوم من الأيام هنكون سواء أحنا أو أهلنا محتاجين التبرع بالدم".

حملة التبرع بالدم

وكانت وزارة الصحة والسكان، أطلقت حملة قومية لتشجيع المواطنين على التبرع بالدم، بالتعاون مع موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إضافة لتشجيع المتعافيين من فيروس كورونا المستجد "COVID-19" على التبرع ببلازما الدم للمساهمة في علاج الحالات الحرجة.

وتستهدف الحملة، أي شخص يتجاوز عمره 18 عامًا، حيث يمكنه التسجيل على "فيسبوك" كمتبرع، وسيصله رسائل من مراكز التبرع بالدم القريبة منه لاستقباله كمتبرع، كما يمكن أيضًا دعوة الأصدقاء على موقع "فيسبوك" للتبرع. 

كما يمكن للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18-65 عامًا في مصر التسجيل كمتبرعين بالدم على "فيسبوك".

طرق التسجيل وأعلنت وزارة الصحة، أن التسجيل من خلال الضغط على الرابط التالي اضغط هنا.

وخصصت وزارة الصحة، 28 فرعًا لمراكز خدمات نقل الدم القومية بمصر، إضافة إلى ٥ أفرع للتبرع ببلازما المتعافيين من فيروس كورونا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

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