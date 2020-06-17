روسيا تسجل 194 وفاة و7843 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:21 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت السلطات الصحية الروسية، 194 وفاة و7843 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لتصبح الحصيلة الإجمالية 553301 إصابة بينها 7478 حالة وفاة.

 

وقالت السلطات الصحية في روسيا: إن "الحصيلة العامة للمتوفين في موسكو وصلت حتى الآن إلى 3386 شخصا، ويشير العدد إلى استقرار نسبي في أعداد الوفيات بفيروس كورونا في موسكو على أساس يومي بعد أيام من تراجعه".

 

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 207264 إصابة مؤكدة، بينها 123240 حالة شفاء، وسط تراجع مستمر لعدد المرضى الجدد وزيادة في أعداد المتعافين.

 

وسجلت في روسيا، حتى صباح اليوم، 537210 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا ، بينها 7091 وفاة و284539 حالة شفاء.

 

وسبق أن أكد عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، تجاوز ذروة جائحة كورونا في العاصمة الروسية، معلنا رفع القيود العامة ونظام الحجر الصحي في المدينة اعتبارا من 9 يونيو.

 

 

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