الدليل الإرشادي لعودة النشاط الرياضي في السعودية

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:16 ص
بوابة الفجر
وكالات
أعلنت وزارة الرياضة السعودية اليوم الثلاثاء الدليل الإرشادي لعودة النشاط الرياضي في المملكة، والذي يتضمن بروتوكول عودة التدريبات الرياضية وبروتوكول المباريات الرياضية المختلفة.

وتستعد المملكة لعودة النشاط الرياضي بدايةً من الأحد المقبل وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد.

وتهيب وزارة الرياضة بكافة الاتحادات الرياضية ومسؤولي الأندية ضرورة الالتزام بما تضمنه بروتوكول عودة التدريبات الرياضية والمباريات، بما يكفل الحفاظ على صحة الجميع، حيث سيتم تزويد كافة الاتحادات الرياضية والأندية بكامل تفاصيل الدليل الإرشادي "البروتوكول" لاعتماد العمل بذلك، وفقًا لما يرد للأندية من وكالة شئون الرياضة، كما سيتم خلال الأيام القادمة الإعلان عن البروتوكول الخاص بالمراكز والصالات الرياضية الخاصة.

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