جولات ميدانية لمحافظ الجيزة لمتابعة مشروعات تطوير المناطق غير المخططة

فاجئ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الشركات المسند إليها أعمال الرصف والتطوير بعدد من المناطق غير المخططة بالأحياء، وذلك لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال والالتزام بالجدول الزمني المحدد.





تفقد المحافظ أعمال تركيب الانترلوك بمدينة الرحمن بنطاق حي الهرم موجها بالالتزام بالمواصفات الفنية في الأعمال وعدم استلام الشوارع قبل التأكد من ذلك.





أشار محافظ الجيزة، إن المناطق المستهدف تطويرها تشمل أحياء العمرانية، والهرم، والوراق والطالبية وبولاق الدكرور، وشمال الجيزة، وذلك ضمن خطة تم وضعها لتحديد الاحتياجات الضرورية لتلك المناطق بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات.





وأضاف أن أعمال التطوير تشمل رصف الطرق، أو تبليط بالإنترلوك، ودعمها بأعمدة إنارة حديثة، وإضفاء مظاهر جمالية بالمنطقة، لتحسين الصورة البصرية، مؤكدًا علي البدء في تنفيذ مخططات تطوير لمناطق أخري من خلال الخطة الجديدة والتي ستبدأ يوليو القادم.





وتابع محافظ الجيزة حاله النظافة بنطاق حي الهرم، حيث قرر مجازاة كلا من مسئولي المتابعة والنظافة بخصم ١٠ أيام لوجود تجمعات للمخلفات أسفل أحد الكباري.





كما تفقد راشد شارع نادي الطالبية والجاري تنفيذ أعمال تطوير ورصف به باعتباره احد المتفرعات الحيوية التى تربط بين شارعى الهرم والملك فيصل موجها بمراعاة التنسيق العام للشارع من حيث عدد الحارات ومساحه الأرصفة، مشددا على إزالة اى أكشاك أو مظاهر للتعدي وكل ما يعيق حركة سير المواطنين.









كما حرص المحافظ خلال الجولة على تفقد مدرسة الشهيد محمد محمود المتواجدة بنفس الشارع و التى ستشهد تواجد لجنة خاصة لامتحانات الثانوية العامه بها وذلك للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية الخاصة بسلامة الطلاب حيث تابع راشد كبائن التعقيم المعدة لذلك ومستوي النظافة ومجهودات التعقيم والتطهير بمحيط وداخل المدرسة.









كما تفقد المحافظ شارع كفر طهرمس بحى بولاق الدكرور ووجه خلالها بخصم ٥ أيام من مسئول الاشغالات بالحى وذلك لوجود مظاهر للإشغالات وتعديات للأكشاك والأسوار الخراسانية والحواجز الحديدية الموجودة بالشارع موجها بسرعة إزالة كل هذه الاشغالات والمخالفات على الفور.









كما تفقد شارع المنشية من ميدان الساعة للوقوف على مستوى النظافة والاشغالات شهد خلالها إزالة كاملة لأحد العقارات المخالفة.





ووجه المحافظ برفع كفاءة النظافة بشارع المنشية ورفع الاشغالات وتطوير الجزيرة الوسطى وصيانة كابلات الكهرباء.





كما وجه بصيانة الباكيات المتواجدة أسفل الدائري بطريق منشأة البكاري وإعادة استغلالها الاستغلال الأمثل.





وتفقد محافظ الجيزة، أعمال تطوير ترعه المريوطية وموقف السيارات التي تم إنشاءه اعلي التغطية، مشددا علي استكمال تنفيذ الأعمال وفقا لمخططات التطوير التي تم وضعها لتحويل الترعة إلي كورنيش سياحي.





واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير شارع ترسا وتوسعته، مشددا على استمرار متابعة أعمال رفع كفاءة النظافة، كما تفقد شارع المحولات ووجه خلالها إدارة المرور بعمل تحويلات مرورية لتيسير الحركة بسبب أعمال تحويل المرافق.



