"بايونيرز" تبدء في تنفيذ عروض الشراء الإجبارى بمبادلة أسهم دون الخيار النقدى

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:01 ص
بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
نيفين سمير
أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية،  بدئها في تنفيذ مبادلة عدد 118,32 مليون سهم من أسهمها دون خيار نقدي علي 5 شركات ، وتمت عروض الشراء المقدمة  بالمبادلة علي أسهم الشركات الأتية :
 
1- شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمارالعقارى بمعامل مبادلة (1 سهم من أسهم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية مقابل 4.150 سهم من أسهم شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمارالعقارى).

2- شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى بمعامل مبادلة (1 سهم من أسهم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية مقابل 7.444 سهم من أسهم شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى).

3- شركة القاهرة للاسكان والتعمير بمعامل مبادلة (1 سهم من أسهم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية مقابل 0.303 سهم من أسهم شركة القاهرة للاسكان والتعمير).

4- شركة الكابلات الكهربائية المصرية بمعامل مبادلة (1 سهم من أسهم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية مقابل 2.783 سهم من أسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية).

5- شركة المتحدة للاسكان والتعمير بمعامل مبادلة (1 سهم من أسهم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية مقابل 1.281 سهم من أسهم شركة المتحدة للاسكان والتعمير).


وتعد شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية،  هى الأكبر بالبورصة المصرية فى تنفيذ صفقة مبادلة الأسهم منذ 8 سنوات، كما أنها الأولى من نوعها على مستوى السوق المصرية التى يتم فيها المبادلة دون خيار نقدي على أسهم مدرجة فى السوق المصرية، مستفيدة من تعديلات قانون سوق المال المصرى الأخير الذى أتاح المبادلة دون الخيار النقدى.

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