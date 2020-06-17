نانسي عجرم: "مجبورين نضحك قدام الناس حتى لو ورا الضحكة دمعة"

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وجهت الفنانة نانسي عجرم رسالة لصديقتها أصاله بعدما انفصلت عن المخرج طارق العريان.



وقالت نانسي عجرم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "the insider بالعربي":"أنا دايما مع المرا، أنا أكيد معها وبدي واسيها، وبعرف إن هي على قد ما ضحكت قدام الناس مجبورين إن إحنا لو عندنا مشاكل الدني أوقات بالحفلات أو بس نقابل الجمهور ولا فانز مجبورين نضحك لو ورا ها الضحكة دمعة".



وتابعت نانسي عجرم قائلة :"ما ذنب الناس يعيشوا حزننا، بواسيها أكيد، ويا رب ما تشوف إلا الخير بحياتها، ويمكن اللي صار هو لخيرها ولخير ولادها".





يُشار أن أصاله انفصلت عن المخرج طارق العريان في يناير 2020،بعد زواج دام لمدة 12 عامًا، ورزقت منه بطفلين توأم هم آدم وعلي.



وفي سياق آخر، طرحت نانسي عجرم مؤخرًا أغنية "العمر"، وهي من كلمات تامر حسين، ومن ألحان وليد سعد، ومن توزيع أحمد إبراهيم،و هي الأغنية الخاصة بمسلسل "سكر زيادة" الذي عرض خلال السباق الرمضاني 2020 على شاشة "أم بي سي مصر"، وشارك في بطولته الفنانة نادية الجندي،

نبيلة عبيد، هالة فاخر.