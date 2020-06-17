نانسي عجرم: "مجبورين نضحك قدام الناس حتى لو ورا الضحكة دمعة"

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:14 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
وجهت الفنانة نانسي عجرم رسالة لصديقتها أصاله بعدما انفصلت عن المخرج طارق العريان.

وقالت نانسي عجرم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "the insider بالعربي":"أنا دايما مع المرا، أنا أكيد معها وبدي واسيها، وبعرف إن هي على قد ما ضحكت قدام الناس مجبورين إن إحنا لو عندنا مشاكل الدني أوقات بالحفلات أو بس نقابل الجمهور ولا فانز مجبورين نضحك لو ورا ها الضحكة دمعة".

وتابعت نانسي عجرم قائلة :"ما ذنب الناس يعيشوا حزننا، بواسيها أكيد، ويا رب ما تشوف إلا الخير بحياتها، ويمكن اللي صار هو لخيرها ولخير ولادها".


يُشار أن أصاله انفصلت عن المخرج طارق العريان في يناير 2020،بعد زواج دام لمدة 12 عامًا، ورزقت منه بطفلين توأم هم آدم وعلي.

وفي سياق آخر، طرحت نانسي عجرم مؤخرًا أغنية "العمر"، وهي من كلمات تامر حسين، ومن ألحان وليد سعد، ومن توزيع أحمد إبراهيم،و هي الأغنية الخاصة بمسلسل "سكر زيادة" الذي عرض خلال السباق الرمضاني 2020 على شاشة "أم بي سي مصر"، وشارك في بطولته الفنانة نادية الجندي،
نبيلة عبيد، هالة فاخر.

أخبار تهمك

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. رخيص الثمن وموجود في مصر

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 94 وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

منذ يوم

"نمرة واحد في الحماية".. مستشار الرئيس يوجه رسالة مهمة للمصريين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

منذ حوالي 15 ساعة

كارتيرون يستقر على الراحلين عن الزمالك وسط مفاجأت عديدة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. الجيش التركي ينشر قوات خاصة داخل العراق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على بيان مجلس الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ حوالي 11 ساعة

أستاذ بـ"قصر العيني" يوجه تحذير مهم للمواطنين بشأن ارتداء الكمامات (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي ينسحب من صفقة الموسم

منذ ساعة

الأرقام تفضح ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

منذ حوالي 17 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:06 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

12:52 ص

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

08:15 م

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

04:55 م

الأهلي ينسحب من صفقة الموسم

10:42 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟