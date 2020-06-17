رحمة حسن تشغل "انستجرام" في أحدث ظهور لها

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:13 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
تحرص الفنانة رحمة حسن، علي التفاعل الدائم مع محبيها من خلال مشاركتها بصور من حياتها اليومية والفنية، حيث نشرت رحمة منذ قليل صورة جديدة لها على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رحمة بإطلالة جذابه خطفت قلوب محبيها وعلقت على الصورة قائلة : "اقبل نفسك ولا تحاول جاهدا تغييرها ، لأنه لا بأس".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور رحمة وحصلت على عدد كبير من الاعجابات.

ويذكر أن آخر أعمال رحمة حسن، فيلم "الرجل الاخضر"، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان سامح حسين وإدوارد وهالة فاخر، والفيلم من تأليف جوزيف فوزي، ومن غخراج مرقس عادل.

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