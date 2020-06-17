تعرف على تفاصيل إجراء مسحة كورونا داخل السيارة

كشف الدكتور أحمد الجعيدي، المدير الفني والمشرف على تحاليل كوفيد 19 بنظام "درايف ثرو"، تفاصيل إجراء مسحة كورونا داخل السيارة، موضحًا أن الحجز لإجراء مسحة فيروس كورونا سيتم عبر التطبيق الخاص بالخدمة عقب تفعيله، ثم يتم تحديد موعد لقدوم السيارة، وبمجرد وصوله يتم تعقيم السيارة ثم أخذ المسحة له أو إجراء الاختبار السريع.





وأضاف "الجعيدي"، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن نتيجة التحاليل يتم تسليمها مطبوعة خلال 24 ساعة، بينما الاختبار السريع يتم الاطمئنان عليه وقتها.





وتابع المدير الفني والمشرف على تحاليل كوفيد 19 بنظام "درايف ثرو"، أنه يتم أخذ مسحة من الأنف والزور لإجراء تحليل الـ PCR، بينما الاختبار السريع يتم بأخذ عينة دم صغيرة بشكة واحدة، مشددًا على أن أخذ المسحة يتم خلال 10 دقائق على الأكثر، منوهًا بأن الأقبال من اليوم كان أكثر من المتوقع.





وأوضح، أن مصر أول دولة في إفريقيا تطبق نظام "درايف ثرو"، بالتعاون بين وزارة التعليم العالي، وشركة برايم سبيد ميديكال، بهدف تقليل الزحام، وتقليل الضغط على وزارة الصحة والمعامل المركزية، مع تقديم نتائج بمنتهى الأمان والدقة والسرعة.





وفي سياق منفصل أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فتح العيادات الخارجية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك في إطار حرص الوزارة على حياة المواطنين، وتقديم أفضل خدمة طبية بجميع المرضى.





جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته وزيرة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، لعرض تطورات الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمصر.





وأوضحت الوزيرة أن أصحاب الأمراض المزمنة (ضغط، قلب، سكر)، وأصحاب الأمراض الصدرية، والسيدات الحوامل، هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن المحافظات الأعلى في نسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد هي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم)، أما المحافظات الأقل في نسب الإصابة هي (مرسى مطروح، شمال سبناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، البحر الأحمر).





وأضافت الوزيرة أن مصر تحتل المرتبة الأقل بين دول العالم بالنسبة لعدد الوفيات، مشيرة إلى نسب الوفاة الأعلى لمصر كانت لمرضى الأورام، والجهاز الهضمي، والقلب، والكبد، والكلى)، مشيرة إلى أن نسب الإصابات في مصر بفيرس كورونا المستجد في الرجال أعلى من السيدات لتصل إلى 55% من الرجال مقارنة بـ 45% من السيدات، لافتة إلى أن 80% من الإصابات تتراوح أعمارهم بين 30 لـ60 عامًا، و20% من الإصابات في الفئة العمرية الأكثر من 60 سنة، وبذلك تصبح الفئة العمرية التي تتراوح أعمارهم من 20 إلى 60 سنة هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتبلغ نسبة الوفيات 60% من المواطنين فوق سن الـ 60 سنة، ونسبة الإصابات في الفئة العمرية الأكثر من 70 سنة 7% فقط.





عدد الإصابات الجديدة