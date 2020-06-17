الليلة.. هالة صدقي ضيفة برنامج "أحلى النجوم" على شاشة "المحور"

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تحل الفنانة هالة صدقي، اللية ضيفة برنامج "أحلى النجوم" الذي تقدمه الإعلامية بوسي شلبي في تمام الساعة 10 مسًاء على شاشة قناة المحور الفضائية.



وشاركت بوسي شلبي، جمهورها بمقطع فيديو جديد من كواليس تصوير الحلقة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وقالت بوسي:"انتظرونا بكره نحتفل مع هالة صدقي نحتفل بنجاح مسلسل ليه لأ وبدورها الفظيع اللي قلب السوشيال ميديا".



وأضافت:"هالة خلاص بقيت نمر وان خدتها منك خلاص يا محمد رمضان".



وعلقت شلبي، على مقطع الفيديو قائلة:"ليه لأ نمر وان على المحور".



مسلسل "ليه لأ" تدور أحداثة في إطار أجتماعي، ويشارك في بطولته الفنانة أمينة خليل وهالة صدقي ومحمد الشرنوبي وبسنت شوقي.