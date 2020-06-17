محمد رمضان يتصدر استفتاء "الفجر" كأفضل ممثل اليوم 17 يونيو

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قررت إدارة تحرير بوابة "الفجر" غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.



وتصدر الفنان محمد رمضان في قائمة استفتاء الفجر الفني كأفضل ممثل حيث حصد علي صوت بما س1125299 صوت بما يعادل 58.22% ، وذلك عن مشاركته في مسلسل البرنس ، والذي خاض به السباق الرمضاني هذا العام ، والتي تدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق .



والجدير بالذكر أن مسلسل "البرنس"من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش.