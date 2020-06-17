بايرن ميونيخ يدون رقما تاريخيا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 10:59 ص
بوابة الفجر
دون بايرن ميونيخ الالماني رقما مميزا على مستوي التتويج بالالقاب بعد حسم بطولة الدوري يوم امس بالفوز على بريمن بهدف نظيف.

ويحتل بايرن المركز الثالث خلف يوفنتوس الذي حصد لقب الدوري الإيطالي 35 مرة وريال مدريد الذي توج بلقب الدوري الإسباني 33 مرة بل إنه يأتي في مرتبة أبعد إذا كانت المقارنة مع جميع بطولات الدوري المحلية في أوروبا حيث حصد رينجرز على سبيل المثال لقب الدوري الاسكتلندي 54 مرة ، حسبما يؤكد الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا).

والقائمة التالية توضح ترتيب أكثر الفرق حصدا لألقاب الدوري المحلي ببطولات الدوري الكبيرة في القارة الأوروبية:

الدوري – الفريق - عدد الألقاب

الإيطالي – يوفنتوس – 35 مرة

الإسباني - ريال مدريد – 33 مرة

الألماني - بايرن ميونخ – 30 مرة

الإنجليزي - مانشستر يونايتد – 20 مرة

الفرنسي - سانت اتيان – 10 مرات

أخبار تهمك

الأرقام تفضح ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

عاجل| اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. رخيص الثمن وموجود في مصر

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

منذ يوم

عاجل.. الجيش التركي ينشر قوات خاصة داخل العراق

منذ حوالي 6 ساعات

"نمرة واحد في الحماية".. مستشار الرئيس يوجه رسالة مهمة للمصريين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على بيان مجلس الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 94 وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

أستاذ بـ"قصر العيني" يوجه تحذير مهم للمواطنين بشأن ارتداء الكمامات (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 10 ساعات

كارتيرون يستقر على الراحلين عن الزمالك وسط مفاجأت عديدة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي ينسحب من صفقة الموسم

منذ ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:06 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

12:52 ص

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

08:15 م

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

04:55 م

الأهلي ينسحب من صفقة الموسم

10:42 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟