بايرن ميونيخ يدون رقما تاريخيا

دون بايرن ميونيخ الالماني رقما مميزا على مستوي التتويج بالالقاب بعد حسم بطولة الدوري يوم امس بالفوز على بريمن بهدف نظيف.





ويحتل بايرن المركز الثالث خلف يوفنتوس الذي حصد لقب الدوري الإيطالي 35 مرة وريال مدريد الذي توج بلقب الدوري الإسباني 33 مرة بل إنه يأتي في مرتبة أبعد إذا كانت المقارنة مع جميع بطولات الدوري المحلية في أوروبا حيث حصد رينجرز على سبيل المثال لقب الدوري الاسكتلندي 54 مرة ، حسبما يؤكد الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا).





والقائمة التالية توضح ترتيب أكثر الفرق حصدا لألقاب الدوري المحلي ببطولات الدوري الكبيرة في القارة الأوروبية:





الدوري – الفريق - عدد الألقاب





الإيطالي – يوفنتوس – 35 مرة





الإسباني - ريال مدريد – 33 مرة





الألماني - بايرن ميونخ – 30 مرة





الإنجليزي - مانشستر يونايتد – 20 مرة





الفرنسي - سانت اتيان – 10 مرات



