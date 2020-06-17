ثنائي البايرن يعادلان إنجاز ريبيري في ليلة التتويج

عادل الثنائي مولر وديفيد آلابا السجل التاريخي للفرنسي فرانك ريبيري مع بايرن ميونيخ بعد التتويج باللقب الثامن على التوالي يوم أمس بالفوز على بريمن.





ورفع كل من توماس مولر مهاجم الفريق وزميله المدافع النمساوي ديفيد ألابا رصيده إلى تسعة ألقاب مع بايرن في البوندسليجا بالتساوي مع الفرنسي الدولي السابق فرانك ريبيري الذي ترك بايرن بنهاية الموسم الماضي ثم انتقل لفيورنتينا الإيطالي.





والقائمة التالية توضح أكثر اللاعبين فوزا بلقب البوندسليجا مع بايرن ميونخ على مدار التاريخ:





اللاعب عدد الألقاب





فرانك ريبيري 9





توماس مولر 9





ديفيد ألابا 9





أوليفر كان 8





محمد شول 8





فيليب لام 8





باستيان شفاينشتيجر 8





آريين روبن 8





روبرت ليفاندوفسكي 8





جيروم بواتينج 8





خافي مارتينيز 8





مانويل نوير 8





لوثار ماتيوس 7





كلاوس أوجينتالر 7





ألكسندر زيكلر 7





رافينيا 7





تياجو 7



