مؤشر سوق الأسهم السعودية يبدأ تعاملات اليوم علي ارتفاع بنسبة 0.6%





استهل سوق الأسهم السعودية تعاملاته لجلسة اليوم الأربعاء، على صعود مدفوعاً بارتفاع شبه جماعي للقطاعات أبرزها البنوك والمواد الأساسية والطاقة بعد الإعلان الرسمي لإتمام صفقة استحواذ أرامكو على "سابك" و سجل المؤشر العام للسوق "تاسي" ارتفاعاً بنحو 0.6% إلى مستوى 7351.54 نقطة رابحاً نحو 43.33 نقطة ، وجرى التعامل على أكثر من 87 مليون ريال، موزعين على 1.7 مليار سهم من خلال تنفيذ أكثر من 78 ألف صفقة.









وقطاعياً ، ارتفغ قطاع البنوك بنسبة 0.65%، كما زاد قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.5%، وحقق قطاع الطاقة ارتفاعات بنسبة 0.28%.









وتصدر الارتفاعات بسوق الأسهم السعودية اليوم، سهم إليانز اس اف بنسبة 9.89%، تلاه سهم صناعة الورق بنحو 7.55%، كما ارتفع أداء سهم الأهلي للتكافل بنسبة 4.26%، وفي المقابل تصدر التراجعات سهم الصقر للتأمين بنسبة 2.56%، وساب للتكافل بنحو 2.48%، كما تراجع سهم جاكو بنحو 0.99% ، وكان سهم دار الأركان الأنشط تداولاً بنحو 7.33 مليون سهم، بنحو 55.31 مليون ريال.





وأنهى سوق الأسهم السعودية - تداول، جلسة أمس الثلاثاء، باللون الأخضر، ليعاود ارتفاعه بعد 4 جلسات من التراجع، في ظل ارتفاع جميع القطاعات باستثناء قطاع الاتصالات مرتفعاً 0.61%، بمكاسب بلغت 44.56 نقطة، صعد بها إلى مستوى 7,308.21 نقطة.