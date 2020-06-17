مؤشر سوق الأسهم السعودية يبدأ تعاملات اليوم علي ارتفاع بنسبة 0.6%
الأربعاء 17/يونيو/2020 - 10:56 ص
نيفين سمير
استهل سوق الأسهم السعودية تعاملاته لجلسة اليوم الأربعاء، على صعود مدفوعاً بارتفاع شبه جماعي للقطاعات أبرزها البنوك والمواد الأساسية والطاقة بعد الإعلان الرسمي لإتمام صفقة استحواذ أرامكو على "سابك" وسجل المؤشر العام للسوق "تاسي" ارتفاعاً بنحو 0.6% إلى مستوى 7351.54 نقطة رابحاً نحو 43.33 نقطة ، وجرى التعامل على أكثر من 87 مليون ريال، موزعين على 1.7 مليار سهم من خلال تنفيذ أكثر من 78 ألف صفقة.
وقطاعياً ، ارتفغ قطاع البنوك بنسبة 0.65%، كما زاد قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.5%، وحقق قطاع الطاقة ارتفاعات بنسبة 0.28%.
وتصدر الارتفاعات بسوق الأسهم السعودية اليوم، سهم إليانز اس اف بنسبة 9.89%، تلاه سهم صناعة الورق بنحو 7.55%، كما ارتفع أداء سهم الأهلي للتكافل بنسبة 4.26%، وفي المقابل تصدر التراجعات سهم الصقر للتأمين بنسبة 2.56%، وساب للتكافل بنحو 2.48%، كما تراجع سهم جاكو بنحو 0.99% ، وكان سهم دار الأركان الأنشط تداولاً بنحو 7.33 مليون سهم، بنحو 55.31 مليون ريال.
وأنهى سوق الأسهم السعودية - تداول، جلسة أمس الثلاثاء، باللون الأخضر، ليعاود ارتفاعه بعد 4 جلسات من التراجع، في ظل ارتفاع جميع القطاعات باستثناء قطاع الاتصالات مرتفعاً 0.61%، بمكاسب بلغت 44.56 نقطة، صعد بها إلى مستوى 7,308.21 نقطة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا