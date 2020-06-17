حزنا على والديه.. النيابة تناظر جثة منتحر المطرية

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 10:57 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
شهدت منطقة المطرية واقعة مأساوية، حيث أقدم حارس عقار على الانتحار بشنق نفسه داخل غرفته حزنا على فراق والديه.

وكشفت مناظرة النيابة العامة لجثة المتوفى أنه يبلغ من العمر 56 سنة، وبها تجمع دموى حول عنق المتوفي نتيجة الشنق ومعلقة بحبل فى سقف الغرفة وكانت بكامل ملابسها.

كما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء الشهود العيان للاستماع إلى أقوالهم.

البداية عندما تلقى قسم شرطة المطرية بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شخص مشنوقًا داخل شقته، بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة رجل في العقد الخامس من عمره مشنوقًا بحبل في سقف الغرفة، وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى يعاني من أزمة نفسية وتطور الأمر ما دفعه للتخلص من حياته، تم نقل الجثة للمستشفى.

وفى سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط سيدة وزوجها مقيمان بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة أطفيح بمحافظة الجيزة؛ لقيامهما بالاتفاق على إجراء عملية ختان لنجلتهما وأخريات من أطفال القرية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق آخر، ضبطت الأجهزة الأمنية، 1345 قضية تموينية متنوعة، و11036 قضية سرقة تيار كهربائي، و78 قضية في مجال "الضرائب العامة"، خلال 24 ساعة.

وجاء ذلك إثر حملات مكثفة لأجهزة وزارة الداخلية، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وقامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 977 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية. 

ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، فى مجال متابعتها للأسواق، في ضبط 1345 قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية). 

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، من ضبط 11036 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، بينما استطاعت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بشن عدة حملات، أسفرت جهودها فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية) عن ضبط 197 قضية متنوعة.

وضبطت الأجهزة الأمنية، 1345 قضية تموينية متنوعة، و11036 قضية سرقة تيار كهربائي، و78 قضية في مجال "الضرائب العامة"، خلال 24 ساعة.

وجاء ذلك إثر حملات مكثفة لأجهزة وزارة الداخلية، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

كما قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 977 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية. 

ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، التابعة لوزارة الداخلية، فى مجال متابعتها للأسواق، من ضبط 1345 قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

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